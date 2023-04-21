Пентхаус 2 комнаты Аланья, Турция 2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 4 Этаж

€ 139,000

Недалеко от всей инфраструктуры Махмутлара и в то же время на удалении от оживленных улиц ра…