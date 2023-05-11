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Многоуровневые квартиры с видом на горы в Алания, Турция

Многоуровневые квартиры В архив
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7 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Каргыджак, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Каргыджак, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 4
€ 319,000
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Каргыджак, Турция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Каргыджак, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 4/5
€ 242,000
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Конаклы, Турция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Конаклы, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Этаж 2/4
€ 630,000
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Конаклы, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Конаклы, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Этаж 2/4
€ 245,000
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Degirmendere, Турция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Degirmendere, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Этаж 1/6
€ 380,000
Многоуровневые квартиры 5 спален в Алания, Турция
Многоуровневые квартиры 5 спален
Алания, Турция
Комнаты 7
Площадь 280 м²
Этаж 5/5
€ 375,500
Многоуровневые квартиры 4 спальни в Алания, Турция
Многоуровневые квартиры 4 спальни
Алания, Турция
Комнаты 5
Площадь 250 м²
Этаж 10/11
€ 357,000

Параметры недвижимости в Алания, Турция

с видом на море
недорогая
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