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Realting.com
Турция
Средиземноморский регион
Алания
Дома
Дома с бассейном в Алания, Турция
Sekerhane Mahallesi
1799
Дом
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1 809 объектов найдено
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Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4
2
102 м²
1
€ 115,000
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3
2
130 м²
5
€ 247,500
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3
2
170 м²
2
€ 247,500
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
5
3
298 м²
2
€ 1,250,000
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
5
300 м²
2/2
€ 1,250,000
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
4
3
235 м²
3
€ 450,000
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5
4
300 м²
3
€ 302,500
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3
2
120 м²
5
€ 247,500
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
4
3
220 м²
1
€ 660,000
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4
3
150 м²
5
€ 291,500
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4
2
200 м²
1
€ 495,000
Вилла 8 комнат
Аланья, Турция
8
5
340 м²
3
€ 670,000
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5
4
187 м²
4
€ 308,000
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3
1
49 м²
1
€ 145,000
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
5
300 м²
3/3
€ 1,047,500
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4
3
200 м²
4
€ 473,000
Вилла 4 комнаты
Demirtas, Турция
4
120 м²
3/3
€ 225,500
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
4
3
321 м²
1
€ 1,850,000
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3
1
52 м²
1
€ 166,920
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3
1
54 м²
1
€ 140,000
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3
2
120 м²
1
€ 297,000
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
4
150 м²
2/2
€ 194,500
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3
3
155 м²
5
€ 407,000
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
5
200 м²
3/3
€ 473,000
Дуплекс 6 комнат
Аланья, Турция
6
3
138 м²
1
€ 259,000
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4
1
51 м²
1
€ 121,000
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
4
200 м²
2/2
€ 399,500
Вилла 3 комнаты
Каракокали, Турция
3
120 м²
2/2
€ 297,000
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5
2
122 м²
€ 380,000
Вилла 7 комнат
Аланья, Турция
7
5
500 м²
4
€ 1,250,000
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Параметры недвижимости в Алания, Турция
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