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Дома с бассейном в Алания, Турция

Sekerhane Mahallesi
1799
1 809 объектов найдено
Дуплекс 4 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 1
€ 115,000
Дуплекс 3 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 5
€ 247,500
Дуплекс 3 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 2
€ 247,500
Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 298 м²
Этаж 2
€ 1,250,000
Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Комнаты 5
Площадь 300 м²
Этаж 2/2
€ 1,250,000
Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Этаж 3
€ 450,000
Дуплекс 5 комнат в Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 3
€ 302,500
Дуплекс 3 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 5
€ 247,500
Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 1
€ 660,000
Дуплекс 4 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 5
€ 291,500
Дуплекс 4 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1
€ 495,000
Вилла 8 комнат в Аланья, Турция
Вилла 8 комнат
Аланья, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 340 м²
Этаж 3
€ 670,000
Дуплекс 5 комнат в Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 187 м²
Этаж 4
€ 308,000
Дуплекс 3 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1
€ 145,000
Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Комнаты 5
Площадь 300 м²
Этаж 3/3
€ 1,047,500
Дуплекс 4 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 4
€ 473,000
Вилла 4 комнаты в Demirtas, Турция
Вилла 4 комнаты
Demirtas, Турция
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Этаж 3/3
€ 225,500
Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 321 м²
Этаж 1
€ 1,850,000
Дуплекс 3 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1
€ 166,920
Дуплекс 3 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1
€ 140,000
Дуплекс 3 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1
€ 297,000
Вилла 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Этаж 2/2
€ 194,500
Дуплекс 3 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Этаж 5
€ 407,000
Вилла 5 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
Комнаты 5
Площадь 200 м²
Этаж 3/3
€ 473,000
Дуплекс 6 комнат в Аланья, Турция
Дуплекс 6 комнат
Аланья, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Этаж 1
€ 259,000
Дуплекс 4 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1
€ 121,000
Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
€ 399,500
Вилла 3 комнаты в Каракокали, Турция
Вилла 3 комнаты
Каракокали, Турция
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Этаж 2/2
€ 297,000
Дуплекс 5 комнат в Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
€ 380,000
Вилла 7 комнат в Аланья, Турция
Вилла 7 комнат
Аланья, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Этаж 4
€ 1,250,000

Параметры недвижимости в Алания, Турция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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