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Дома возле озера в Алания, Турция

Sekerhane Mahallesi
1799
2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Degirmendere, Турция
Вилла 5 комнат
Degirmendere, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 810 м²
Количество этажей 2
€ 364,000
Дом 2 комнаты в Каракокали, Турция
Дом 2 комнаты
Каракокали, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
€ 80,000

Параметры недвижимости в Алания, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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