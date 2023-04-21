Дуплекс 5 комнат Аланья, Турция 5 Количество комнат 210 м² 9/9 Этаж

€ 632,500

Пентхаус 3+2 с мебелью и шикарным видом на море и крепость для ВНЖ в KIZLARPINARI Район: Ант…