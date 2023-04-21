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Дуплексы с видом на горы в Алания, Турция

Sekerhane Mahallesi
1117
Аланья
1117
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262 объекта найдено
Дуплекс 3 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 115 м² 5/5 Этаж
€ 203,500
Красивый меблированный дуплекс 2+1 на берегу моряРайон: Анталья, Аланья, ТосмурРасстояние до…
Дуплекс 5 комнат в Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 160 м² 3/4 Этаж
€ 203,500
Роскошный дуплекс 4+1 в ObaРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до моря: 1200Квартира наход…
Дуплекс 8 комнат в Аланья, Турция
Дуплекс 8 комнат
Аланья, Турция
8 Количество комнат 300 м² 1/2 Этаж
€ 623,400
Роскошный дуплекс с собственным садом 6+2 в KESTELРайон: Анталья, Аланья, КестелРасстояние д…
Дуплекс 5 комнат в Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 271 м² 7/7 Этаж
€ 1,045,000
Ультра роскошный пентхаус 4+1 в роскошной резиденции на первой линии в ОбаРайон: Анталья, Ал…
Дуплекс 3 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 115 м² 6/6 Этаж
€ 176,000
Комфортабельный дуплекс 2+1 в DemirtaşРайон: Анталья, Аланья, ДемирташБлагодаря своему особо…
Дуплекс 3 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 108 м² 3/3 Этаж
€ 544,500
Меблированная двухэтажная элитная квартира 2+1 на последнем этаже с террасой в охраняемом пр…
Дуплекс 3 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 150 м² 5/5 Этаж
€ 404,400
Уникальный пентхаус 2+1 с двумя ванными и мебелью премиум класса в Конялты для гражданстваРа…
Дуплекс 5 комнат в Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 160 м² 11/11 Этаж
€ 264,000
Дуплекс 4+1 с прекрасным видом для гражданства в элитном комплексе с полной социальной актив…
Дуплекс 3 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 100 м² 4/4 Этаж
€ 367,499
Прекрасный дуплекс 2+1 в центре АланииРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 400Меблирова…
Дуплекс 3 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 127 м² 5/5 Этаж
€ 310,200
Отличный дуплекс 2+1 с шикарнм видом у моряРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 300Прек…
Дуплекс 3 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 108 м² 5/6 Этаж
€ 528,000
Шикарный дуплекс 2+1 в SarayРайон: Анталья, Аланья, СарайРасстояние до моря: 350Просторный д…
Дуплекс 4 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 140 м² 5/5 Этаж
€ 385,000
Отличный дуплекс 3+1 в HACETРайон: Анталья, Аланья, ХаджетРасстояние до моря: 300Комфортное …
Дуплекс 5 комнат в Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 150 м² 5/5 Этаж
€ 312,400
Роскошный дуплекс 4+1 в KONAKLIРайон: Анталья, Аланья, КонаклыРасстояние до моря: 500Развита…
Дуплекс 5 комнат в Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 300 м² 3/3 Этаж
€ 192,500
Срочная продажа пентхауса 4+1 с панорамным видом на природу и сосновый лес в DemirtaşРайон: …
Дуплекс 5 комнат в Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 240 м² 3/3 Этаж
€ 544,500
Ультра роскошный пентхаус 4+1 с панорамным видом и роскошной мебелью в HASBAHÇE для получени…
Дуплекс 5 комнат в Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 230 м² 4/4 Этаж
€ 253,000
Шикарный новый просторный пентхаус в отдельной кухней 4+1 в CİKCİLLİ Район: Анталья, Аланья,…
Дуплекс 4 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 225 м² 4/4 Этаж
€ 315,000
Очень просторный пентхаус 3+1 в элитном комплексе в ОбаРайон: Анталья, Аланья, ОбаНа террито…
Дуплекс 5 комнат в Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 210 м² 9/9 Этаж
€ 632,500
Пентхаус 3+2 с мебелью и шикарным видом на море и крепость для ВНЖ в KIZLARPINARI Район: Ант…
Дуплекс 3 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 80 м² 5/5 Этаж
€ 173,800
Элитный пентхаус 2+1 в шикарном новом комплексе для ВНЖ в ОбаРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасс…
Дуплекс 5 комнат в Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 220 м² 5/5 Этаж
€ 220,000
Прекрасный дуплекс 4+1 у моря с потрясающим видом на горыРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстоян…
Дуплекс 3 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 130 м² 4/4 Этаж
€ 195,800
Шикарный дуплекс 2+1 с видом на горыРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до моря: 1200Роско…
Дуплекс 4 спальни в Алания, Турция
Дуплекс 4 спальни
Алания, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м² Количество этажей 9
€ 510,000
 Меблированная большая, светлая квартира у моря, с огромной террасой и шикарным видом в…
Дуплекс 5 комнат в Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 280 м² 9/9 Этаж
€ 290,400
Большой пентхаус 4+1 с террасой для ВНЖ в элитном комплексе в CİKCİLLİ Район: Анталья, Алань…
Дуплекс 5 комнат в Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 300 м² 2/2 Этаж
€ 195,800
Прекрасный дуплекс 4+1 с видом на мореРайон: Анталья, Аланья, ДемирташПанорамный дуплекс име…
Дуплекс 5 комнат в Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 309 м² 4/4 Этаж
€ 742,500
Ультра роскошный пентхаус 4+1 в элитном охраняемом комплексе в Оба для гражданстваРайон: Ант…
Дуплекс 5 комнат в Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 190 м² 5/5 Этаж
€ 440,000
Уникальный пентхаус 3+2 с роскошным видом в резиденции премиум класса для гражданстваРайон: …
Дуплекс 7 комнат в Аланья, Турция
Дуплекс 7 комнат
Аланья, Турция
7 Количество комнат 250 м² 4/4 Этаж
€ 262,800
Светлый дуплекс 5+2Район: Анталья, Аланья, ХаджетКвартира, расположенная в районе Хаджет, пр…
Дуплекс 3 комнаты в Каракокали, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Каракокали, Турция
3 Количество комнат 100 м² 4/4 Этаж
€ 154,000
Роскошный дуплекс 2+1 в ObaРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до моря: 2600Комфортное жил…
Дуплекс 3 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 90 м² 9/9 Этаж
€ 163,000
Элитный пентхаус 2+1 в строящемся комплексе в экологически чистом районе с видом на горы в Д…
Дуплекс 4 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 122 м² 9/9 Этаж
€ 190,000
Элитный пентхаус 3+1 в строящемся комплексе в экологически чистом районе с видом на горы в Д…

Параметры недвижимости в Алания, Турция

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недорогая
элитная
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