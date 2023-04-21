Дуплекс 5 комнат Аланья, Турция 5 Количество комнат 230 м² 7/7 Этаж

€ 378,928

Роскошный дуплекс с видом на море в Оба 4+1Район: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до моря: 30…