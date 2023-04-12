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Купить квартиру с видом на море в Алания, Турция

Sekerhane Mahallesi
4482
Аланья
4461
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2 499 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Алания, Турция
Квартира 1 спальня
Алания, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 192,000
В Кючюхасбахче, одном из самых элитных районов Алании, вдали от городской суеты, ультра-роск…
Квартира 3 комнатыв Махмутлар центр, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат 110 м² 7/11 Этаж
€ 280,500
Апартаменты на первой береговой линии Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компа…
Квартира 3 комнатыв Ciplakli, Турция
Квартира 3 комнаты
Ciplakli, Турция
3 Количество комнат 95 м² 3/4 Этаж
€ 195,000
Апартаменты в строящемся комплексеПланировка и удобства комплекса Компания "Zera Homes" пред…
Квартира 4 комнатыв Авсаллар, Турция
Квартира 4 комнаты
Авсаллар, Турция
4 Количество комнат 160 м² 6/7 Этаж
€ 167,500
Апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «…
Квартира 3 комнатыв Махмутлар центр, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат 125 м² 3/11 Этаж
€ 156,500
Апартаменты от собственника для жизни и сдачи в аренду Планировка квартиры и удобства в жило…
Квартира 3 комнатыв Махмутлар центр, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат 110 м² 10/11 Этаж
€ 356,500
Апартаменты на первой береговой линии Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компа…
Квартира 3 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 120 м² 8/9 Этаж
€ 297,000
Апартаменты от собственника с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жил…
Квартира 3 комнатыв Каргыджак, Турция
Квартира 3 комнаты
Каргыджак, Турция
3 Количество комнат 120 м² 5/6 Этаж
€ 151,000
Апартаменты в Демирташе с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в комплек…
Квартира 3 комнатыв Ciplakli, Турция
Квартира 3 комнаты
Ciplakli, Турция
3 Количество комнат 95 м² 2/4 Этаж
€ 185,000
Апартаменты в строящемся комплексеПланировка и удобства комплекса Компания "Zera Homes" пред…
Квартира 1 спальняв Алания, Турция
Квартира 1 спальня
Алания, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 1/5 Этаж
€ 129,000
Представляем Вашему вниманию новый малоэтажный комплекс с собственной множественно…
Квартира 2 комнатыв Каракокали, Турция
Квартира 2 комнаты
Каракокали, Турция
2 Количество комнат 55 м² 2/4 Этаж
€ 172,500
Квартира недалеко от моря в Кестеле  Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе К…
Квартира 2 комнатыв Каракокали, Турция
Квартира 2 комнаты
Каракокали, Турция
2 Количество комнат 55 м² 2/4 Этаж
€ 172,500
Квартира от собственника в Кестеле Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания…
Квартира 4 комнатыв Yaylali, Турция
Квартира 4 комнаты
Yaylali, Турция
4 Количество комнат 230 м² 4/5 Этаж
€ 401,500
Квартира недалеко от моря в Кестеле  Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе К…
Квартира 2 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 90 м² 8/9 Этаж
€ 148,500
Апартаменты с возможностью получить ВНЖ при покупке Планировка квартиры и удобства в жилом к…
Квартира 2 комнатыв Махмутлар центр, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар центр, Турция
2 Количество комнат 75 м² 5/12 Этаж
€ 145,500
Апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Вашему вниманию…
Квартира 1 спальняв Авсаллар, Турция
Квартира 1 спальня
Авсаллар, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 146,000
Инфраструктура комплекса: • Открытый бассейн • Открытый детский бассейн • О…
Квартира 4 комнатыв Каргыджак, Турция
Квартира 4 комнаты
Каргыджак, Турция
4 Количество комнат 165 м² 2/4 Этаж
€ 226,500
Апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Вашему вниманию…
Квартира 3 комнатыв Каракокали, Турция
Квартира 3 комнаты
Каракокали, Турция
3 Количество комнат 110 м² 8/9 Этаж
€ 205,000
Апартаменты от собственника с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жил…
Квартира 3 комнатыв Ciplakli, Турция
Квартира 3 комнаты
Ciplakli, Турция
3 Количество комнат 135 м² 8/8 Этаж
€ 237,500
Апартаменты от собственника с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жил…
Квартира 3 комнатыв Каракокали, Турция
Квартира 3 комнаты
Каракокали, Турция
3 Количество комнат 120 м² 5/13 Этаж
€ 321,500
Апартаменты на первой береговой линии с видом на море и горы Планировка квартиры и удобства …
Квартира 6 комнатв Ciplakli, Турция
Квартира 6 комнат
Ciplakli, Турция
6 Количество комнат 210 м² 5/5 Этаж
€ 329,500
Квартира от собственника с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом …
Квартира 3 комнатыв Авсаллар, Турция
Квартира 3 комнаты
Авсаллар, Турция
3 Количество комнат 110 м² 3/7 Этаж
€ 210,500
Апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Предлагается ко…
Квартира 2 комнатыв Махмутлар центр, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар центр, Турция
2 Количество комнат 86 м² 6/12 Этаж
€ 226,500
Апартаменты с видом на море Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «…
Квартира 4 комнатыв Махмутлар центр, Турция
Квартира 4 комнаты
Махмутлар центр, Турция
4 Количество комнат 185 м² 5/5 Этаж
€ 232,000
Меблированные апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе К…
Квартира 4 комнатыв Махмутлар центр, Турция
Квартира 4 комнаты
Махмутлар центр, Турция
4 Количество комнат 185 м² 5/5 Этаж
€ 221,500
Меблированные апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе К…
Квартира 4 комнатыв Махмутлар центр, Турция
Квартира 4 комнаты
Махмутлар центр, Турция
4 Количество комнат 185 м² 5/5 Этаж
€ 221,500
Меблированные апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе К…
Квартира 2 комнатыв Махмутлар центр, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар центр, Турция
2 Количество комнат 55 м² 6/9 Этаж
€ 129,500
Апартаменты от собственника. Вид на горы Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Ко…
Квартира 3 комнатыв Махмутлар центр, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат 100 м² 8/12 Этаж
€ 178,000
Апартаменты для жизни или сдачи в аренду Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Ко…
Квартира 4 комнатыв Махмутлар центр, Турция
Квартира 4 комнаты
Махмутлар центр, Турция
4 Количество комнат 182 м² 10/12 Этаж
€ 523,500
Меблированные апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе К…
Квартира 3 комнатыв Yaylali, Турция
Квартира 3 комнаты
Yaylali, Турция
3 Количество комнат 110 м² 5/5 Этаж
€ 164,000
Квартира от собственника в Кестеле Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания…

Параметры недвижимости в Алания, Турция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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