Купить недвижимость с бассейном в Aksu, Турция

Квартира 2 комнаты Merdivenlikuyu, Турция 2 Количество комнат 55 м² 14/14 Этаж

€ 85,000

"Zera Homes" предлагает новые квартиры 1+1 и 2+1 площадью от 55 до 81 кв.м. в комплексе из 1…