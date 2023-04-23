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Квартиры возле озера в Akse Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Akse Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни
Akse Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м² Количество этажей 1
€ 171,888
Проект Meva Anadolu, ориентированный на семью, жизнь, комфорт, состоит из 750 резиденций в 1…

Параметры недвижимости в Akse Mahallesi, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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