Квартира 2 спальни Akdeniz, Турция 3 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² 2/11 Этаж

€ 95,000

Квартиры 2+1 с видом на море и лимонные сады в Чешмели, Мерсин 2 жилых блока на территории.…