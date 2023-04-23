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Жильё с видом на горы в Akdeniz, Турция

1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Akdeniz, Турция
Квартира 2 спальни
Akdeniz, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² 2/11 Этаж
€ 95,000
Квартиры 2+1 с видом на море и лимонные сады в Чешмели, Мерсин 2 жилых блока на территории.…
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