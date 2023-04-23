Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Средиземноморский регион
  4. Akdeniz
  5. Квартиры

Квартиры с видом на море в Akdeniz, Турция

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Akdeniz, Турция
Квартира 2 спальни
Akdeniz, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² 2/11 Этаж
€ 95,000
Квартиры 2+1 с видом на море и лимонные сады в Чешмели, Мерсин 2 жилых блока на территории.…
Realting.com
Перейти