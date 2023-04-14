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Купить вилла с бассейном в Эгейский регион, Турция

Мугла
18
Бодрум
11
Айдын
5
Kusadasi
4
Tuerkmen Mahallesi
4
Измир
3
Menderes
1
Usak Municipality
1
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6 объектов найдено
Вилла 5 комнатв Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
5 Количество комнат 698 м² 1/2 Этаж
€ 3,040,000
Роскошная вилла 4+1 в охраняемой резиденции у Эгейского моря в МуглаРайон: Мугла, Фетхие, Гё…
Вилла 4 комнатыв Фетхие, Турция
Вилла 4 комнаты
Фетхие, Турция
4 Количество комнат 551 м² 1/2 Этаж
€ 2,225,000
Роскошная вилла 3+1 в охраняемой резиденции у Эгейского моря в МуглаРайон: Мугла, Фетхие, Гё…
Вилла 5 комнатв Agackoey, Турция
Вилла 5 комнат
Agackoey, Турция
5 Количество комнат 288 м² 1/1 Этаж
€ 585,500
Вилла 4+1 класса люкс в новом комплексеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташКомпания строящая данны…
Вилла 5 комнатв Чешме, Турция
Вилла 5 комнат
Чешме, Турция
5 Количество комнат 223 м² 1/3 Этаж
€ 512,000
Вилла 4+1 в шикарной новой резиденции на берегу Эгейского моряРайон: Измир, Чешме, АлачатыРа…
Вилла 4 комнатыв Чешме, Турция
Вилла 4 комнаты
Чешме, Турция
4 Количество комнат 164 м² 1/3 Этаж
€ 422,100
Вилла 3+1 в шикарной новой резиденции на берегу Эгейского моряРайон: Измир, Чешме, АлачатыРа…
Вилла 5 комнатв Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат
Бодрум, Турция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 154 м² 4 Этаж
€ 492,500
Представляем новый комплекс вилл, который будет расположен в одной из самых прекрасных бухт …

Параметры недвижимости в Эгейский регион, Турция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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