Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Эгейский регион
  4. Таунхаусы

Таунхаусы с видом на горы в Эгейский регион, Турция

Таунхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальня в Махмутлар центр, Турция
Квартира 1 спальня
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 10
€ 73,034
Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Этаж 5/5
€ 222,967
Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Этаж 10/10
€ 222,967
Квартира 4 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 4 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 4
Площадь 172 м²
Этаж 7/7
€ 230,689
Дуплекс 4 комнаты в Ciplakli, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Ciplakli, Турция
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Этаж 3/3
€ 238,652
Дуплекс 3 комнаты в Авсаллар, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Авсаллар, Турция
Комнаты 3
Площадь 94 м²
Этаж 7/7
€ 135,132
Квартира 2 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
€ 206,533
Квартира в Yalci, Турция
Квартира
Yalci, Турция
€ 82,994
Квартира 2 комнаты в Махмутлар центр, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Этаж 5/5
€ 130,548
Квартира 2 спальни в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Количество спален 2
Площадь 223 м²
€ 1,959,000
Квартира 2 спальни в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Количество спален 2
Площадь 101 м²
€ 1,000,000
Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 3/3
€ 180,497

Параметры недвижимости в Эгейский регион, Турция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти