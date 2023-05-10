Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Эгейский регион
  4. Таунхаусы

Таунхаусы в Эгейский регион, Турция

Таунхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни в Bitez, Турция
Таунхаус 2 спальни
Bitez, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
€ 345,000

Параметры недвижимости в Эгейский регион, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти