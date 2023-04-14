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Турция
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Купить недвижимость с бассейном в Эгейский регион, Турция
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29 объектов найдено
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Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат
140 м²
Количество этажей 3
€ 3,000,000
Этот жилой комплекс раскинулся в районе Йокушбаши, Бодрум. Идеальная локация: близко к центр…
Квартира 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат
325 м²
€ 1,650,000
Жилой комплекс класса люкс расположен в бухте Ялычифтлик на юге Бодрума в живописном заливе …
Квартира 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат
185 м²
Количество этажей 2
€ 950,000
Современный жилой комплекс состоит из 73 дуплексных апартаментов и расположенный в живописно…
Дом 5 спален
Бодрум, Турция
6 Количество комнат
€ 1,242,375
Мечты сбываются в районе Ялыкавак – одном из лучших района Бодрума. Просто представьте…
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат
153 м²
Количество этажей 2
€ 800,000
Жилой комплекс премиум класса состоит из вилл с элегантным дизайном, которые расположены в п…
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат
156 м²
€ 1,200,000
Новый жилой комплекс класса люкс расположен в непосредственной близости от береговой линии в…
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат
1/1 Этаж
€ 655,529
Предлагаем вашему вниманию комплексную застройку в Бодруме. Данный объект состоит из тридцат…
Дом
Бодрум, Турция
469 м²
€ 5,000,000
Эксклюзивный ЖК состоит из 74 вилл, расположенных в бухте Тилкичик в районе Бодрума Ялыкавак…
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
5 Количество комнат
698 м²
1/2 Этаж
€ 3,040,000
Роскошная вилла 4+1 в охраняемой резиденции у Эгейского моря в МуглаРайон: Мугла, Фетхие, Гё…
Вилла 4 комнаты
Фетхие, Турция
4 Количество комнат
551 м²
1/2 Этаж
€ 2,225,000
Роскошная вилла 3+1 в охраняемой резиденции у Эгейского моря в МуглаРайон: Мугла, Фетхие, Гё…
Дуплекс 5 комнат
Кютахья, Турция
5 Количество комнат
173 м²
9/9 Этаж
€ 276,400
Потрясающий дуплекс 4+1 в новом шикарном домеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташЭтот комплекс буд…
Квартира 3 комнаты
Agackoey, Турция
3 Количество комнат
90 м²
1/1 Этаж
€ 145,200
Новая современная квартира 2+1 Район: Анталья, Аксу, АлтынташЭтот проект расположен в одном …
Квартира 2 комнаты
Agackoey, Турция
2 Количество комнат
67 м²
2/2 Этаж
€ 117,100
Современная квартира вашей мечты 1+1 в новом комплексеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташКомпани…
Квартира 3 комнаты
Agackoey, Турция
3 Количество комнат
94 м²
3/3 Этаж
€ 164,000
Уютная квартира 2+1 в новом шикарном домеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташКомпания строящая дан…
Вилла 5 комнат
Agackoey, Турция
5 Количество комнат
288 м²
1/1 Этаж
€ 585,500
Вилла 4+1 класса люкс в новом комплексеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташКомпания строящая данны…
Квартира 2 комнаты
Кютахья, Турция
2 Количество комнат
74 м²
1/1 Этаж
€ 126,500
Новая квартира 1+1 в супер комплексеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташЭтот комплекс будет постро…
Квартира 3 комнаты
Кютахья, Турция
3 Количество комнат
106 м²
2/2 Этаж
€ 168,700
Прекрасная квартира 2+1 в красивом домеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташЭтот комплекс будет пос…
Дуплекс 4 комнаты
Кютахья, Турция
4 Количество комнат
141 м²
9/9 Этаж
€ 220,200
Люксовый дуплекс 3+1 в потрясающем домеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташЭтот комплекс будет пос…
Квартира 3 комнаты
Mecidiye, Турция
3 Количество комнат
104 м²
1/1 Этаж
€ 173,300
Идеальная новая квартира 2+1Район: Анталья, Аксу, АлтынташРасстояние до моря: 5000Высококаче…
Квартира 2 комнаты
Agackoey, Турция
2 Количество комнат
65 м²
1/1 Этаж
€ 113,400
Новая квартира 1+1 в замечательном комплексеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташЭтот проект распол…
Квартира 2 комнаты
Mecidiye, Турция
2 Количество комнат
73 м²
1/1 Этаж
€ 142,400
Роскошная квартира 1+1 в новом комплексеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташРасстояние до моря: 50…
Вилла 4 комнаты
Чешме, Турция
4 Количество комнат
164 м²
1/3 Этаж
€ 422,100
Вилла 3+1 в шикарной новой резиденции на берегу Эгейского моряРайон: Измир, Чешме, АлачатыРа…
Вилла 5 комнат
Чешме, Турция
5 Количество комнат
223 м²
1/3 Этаж
€ 512,000
Вилла 4+1 в шикарной новой резиденции на берегу Эгейского моряРайон: Измир, Чешме, АлачатыРа…
Дуплекс 2 комнаты
Чешме, Турция
2 Количество комнат
69 м²
1/2 Этаж
€ 135,800
Люкс дуплекс 1+1 на берегу Эгейского моря в шикарной резиденцииРайон: Измир, Чешме, АлачатыР…
Дуплекс 2 комнаты
Чешме, Турция
2 Количество комнат
59 м²
1/2 Этаж
€ 136,800
Лофт дуплекс 1+1 на берегу Эгейского моря в шикарной резиденцииРайон: Измир, Чешме, АлачатыР…
Дуплекс 3 комнаты
Чешме, Турция
3 Количество комнат
118 м²
1/2 Этаж
€ 174,100
Гранд дуплекс 2+1 в шикарной новой резиденции на берегу Эгейского моряРайон: Измир, Чешме, А…
Квартира 2 спальни
Бодрум, Турция
€ 253,000
Комплекс расположен в 5 минутах езды от всей инфраструктуры, в 10 минутах от пляжей и в 12 …
Дом 2 спальни
Бодрум, Турция
€ 326,000
Комплекс расположен нескольких минутах от всей инфраструктуры, пляжей и аэропорта Бодрума. …
Вилла 5 комнат
Бодрум, Турция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
154 м²
4 Этаж
€ 492,500
Представляем новый комплекс вилл, который будет расположен в одной из самых прекрасных бухт …
Параметры недвижимости в Эгейский регион, Турция
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