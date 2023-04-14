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Купить недвижимость с видом на море в Эгейский регион, Турция

Мугла
68
Бодрум
47
Измир
29
Айдын
17
Tuerkmen Mahallesi
13
Кютахья
11
Kusadasi
9
Menderes
6
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49 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Bitez, Турция
Вилла 4 спальни
Bitez, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м² Количество этажей 1
Цена по запросу
 
Вилла 3 спальнив Bitez, Турция
Вилла 3 спальни
Bitez, Турция
3 ванных комнат 300 м² Количество этажей 1
Цена по запросу
 
Дом 3 спальнив Бодрум, Турция
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат 140 м² Количество этажей 3
€ 3,000,000
Этот жилой комплекс раскинулся в районе Йокушбаши, Бодрум. Идеальная локация: близко к центр…
Квартира 3 спальнив Бодрум, Турция
Квартира 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат 325 м²
€ 1,650,000
Жилой комплекс класса люкс расположен в бухте Ялычифтлик на юге Бодрума в живописном заливе …
Квартира 3 спальнив Бодрум, Турция
Квартира 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат 185 м² Количество этажей 2
€ 950,000
Современный жилой комплекс состоит из 73 дуплексных апартаментов и расположенный в живописно…
Дом 5 спаленв Бодрум, Турция
Дом 5 спален
Бодрум, Турция
6 Количество комнат
€ 1,242,375
Мечты сбываются в районе Ялыкавак – одном из лучших района Бодрума. Просто представьте…
Дом 3 спальнив Бодрум, Турция
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат 153 м² Количество этажей 2
€ 800,000
Жилой комплекс премиум класса состоит из вилл с элегантным дизайном, которые расположены в п…
Дом 3 спальнив Бодрум, Турция
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат 156 м²
€ 1,200,000
Новый жилой комплекс класса люкс расположен в непосредственной близости от береговой линии в…
Дом 3 спальнив Бодрум, Турция
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 655,529
Предлагаем вашему вниманию комплексную застройку в Бодруме. Данный объект состоит из тридцат…
Домв Бодрум, Турция
Дом
Бодрум, Турция
469 м²
€ 5,000,000
Эксклюзивный ЖК состоит из 74 вилл, расположенных в бухте Тилкичик в районе Бодрума Ялыкавак…
Вилла 4 спальнив Derekoey, Турция
Вилла 4 спальни
Derekoey, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 460 м² Количество этажей 3
€ 1,085,782
Представляем Вашему вниманию эксклюзивный проект вилл FOA MARE! Наш проект расположен в э…
Вилла 4 комнатыв Чешме, Турция
Вилла 4 комнаты
Чешме, Турция
4 Количество комнат 164 м² 1/3 Этаж
€ 422,100
Вилла 3+1 в шикарной новой резиденции на берегу Эгейского моряРайон: Измир, Чешме, АлачатыРа…
Вилла 5 комнатв Чешме, Турция
Вилла 5 комнат
Чешме, Турция
5 Количество комнат 223 м² 1/3 Этаж
€ 512,000
Вилла 4+1 в шикарной новой резиденции на берегу Эгейского моряРайон: Измир, Чешме, АлачатыРа…
Дуплекс 2 комнатыв Чешме, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Чешме, Турция
2 Количество комнат 69 м² 1/2 Этаж
€ 135,800
Люкс дуплекс 1+1 на берегу Эгейского моря в шикарной резиденцииРайон: Измир, Чешме, АлачатыР…
Дуплекс 2 комнатыв Чешме, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Чешме, Турция
2 Количество комнат 59 м² 1/2 Этаж
€ 136,800
Лофт дуплекс 1+1 на берегу Эгейского моря в шикарной резиденцииРайон: Измир, Чешме, АлачатыР…
Дуплекс 3 комнатыв Чешме, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Чешме, Турция
3 Количество комнат 118 м² 1/2 Этаж
€ 174,100
Гранд дуплекс 2+1 в шикарной новой резиденции на берегу Эгейского моряРайон: Измир, Чешме, А…
Квартира 2 комнатыв Yenifoca, Турция
Квартира 2 комнаты
Yenifoca, Турция
2 Количество комнат 56 м² 2/2 Этаж
€ 234,200
Квартира 1+1 в уютном комплексе со своим пляжем в ФочаРайон: Измир, Фоча, ФатихРасстояние до…
Дуплекс 4 комнатыв Yenifoca, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Yenifoca, Турция
4 Количество комнат 102 м² 1/2 Этаж
€ 341,900
Дуплекс 2+2 в уютном комплексе со своим пляжем в ФочаРайон: Измир, Фоча, ФатихРасстояние до …
Квартира 2 комнатыв Yenifoca, Турция
Квартира 2 комнаты
Yenifoca, Турция
2 Количество комнат 49 м² 1/1 Этаж
€ 182,700
Квартира 1+1 в уютном комплексе со своим пляжем в ФочаРайон: Измир, Фоча, ФатихРасстояние до…
Вилла 5 спаленв Calikhasan, Турция
Вилла 5 спален
Calikhasan, Турция
7 Количество комнат 300 м²
€ 364,147
Вилла с 5тью спальнями 300м² в Чаталкей, в 5 минутах езды от пляжа. Вилла с великолепны…
Квартира 3 спальнив Бодрум, Турция
Квартира 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 206 м² 1/2 Этаж
Цена по запросу
Комплекс Velux Yalıkavak расположен на первой береговой линии в живописной бухте и занимает …
Вилла 4 спальнив Бодрум, Турция
Вилла 4 спальни
Бодрум, Турция
5 Количество комнат 4 ванных комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 2,350,000
Виллы с 4 спальными комнатами,каждая со своей ванной комнатой и гардеробной.Вилла на частном…
Вилла 6 спаленв Бодрум, Турция
Вилла 6 спален
Бодрум, Турция
7 Количество комнат 7 ванных комнат 500 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Вилла на частном ухоженным участке с частным бассейном. Вилла с 6 спальными комнатами, кажда…
Вилла 7 спаленв Бодрум, Турция
Вилла 7 спален
Бодрум, Турция
8 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 2
€ 2,759,695
Уникальный сайт в Бодрум Еникёй! Прежде всего, мы хотели бы отметить, что вид на море и ЗАМО…
Вилла 3 спальнив Бодрум, Турция
Вилла 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 220 м² Количество этажей 1
€ 1,429,612
Представьте себе дом, который предлагает вам все удобства дома в большом городе и многое дру…
Вилла 4 спальнив Бодрум, Турция
Вилла 4 спальни
Бодрум, Турция
6 Количество комнат 4 ванных комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 1,085,782
1800м2 земля с отдельным входом на дороге Торба • В лесу и на дне главной дороги! • имеет за…
Вилла 4 спальнив Эгейский регион, Турция
Вилла 4 спальни
Эгейский регион, Турция
6 Количество комнат 3 ванных комнат 350 м²
€ 400,000
TWIN VILLAS FOR SALE IN KUSHADASI / AYDIN USAGE AREA: 200 M2 NETTO / 350 M2 BRUTTO …
Квартира 3 спальнив Didim, Турция
Квартира 3 спальни
Didim, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м² 3/3 Этаж
€ 291,000
Квартиры находятся в новом комплексе компании Necdet Yapi. Площадь составляет 145 5 кв.м. Ко…
Квартира 2 спальнив Didim, Турция
Квартира 2 спальни
Didim, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² 2/3 Этаж
€ 203,500
Квартиры находятся в новом комплексе компании Necdet Yapi. Площадь составляет 85 кв.м. Компл…
Квартира 1 спальняв Чешме, Турция
Квартира 1 спальня
Чешме, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 67 м²
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Эгейский регион, Турция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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