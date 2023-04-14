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Купить недвижимость с видом на горы в Эгейский регион, Турция

Мугла
68
Бодрум
47
Измир
29
Айдын
17
Tuerkmen Mahallesi
13
Кютахья
11
Kusadasi
9
Menderes
6
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16 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Bitez, Турция
Вилла 4 спальни
Bitez, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м² Количество этажей 1
Цена по запросу
 
Бунгало 3 спальнив Эгейский регион, Турция
Бунгало 3 спальни
Эгейский регион, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 180 м² Количество этажей 1
€ 226,205
Aslanko Sofia Villa , Новый проект 2023 от застройщика Асланко Групп Вилла СОФИЯ идеаль…
Дом 4 спальнив Эгейский регион, Турция
Дом 4 спальни
Эгейский регион, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 340 м² Количество этажей 2
€ 434,313
Вилла Парадайс 7 идеально подходит для семьи с детьми или инвестиционный проект, Люкс Модерн…
Квартира 1 спальняв Фетхие, Турция
Квартира 1 спальня
Фетхие, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 1/3 Этаж
€ 180,000
Продажа квартиры 1+1 в Фетхие, Новый комплекс в чальшь   Наш ЖК идеальн…
Дом 3 спальнив Бодрум, Турция
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат 140 м² Количество этажей 3
€ 3,000,000
Этот жилой комплекс раскинулся в районе Йокушбаши, Бодрум. Идеальная локация: близко к центр…
Квартира 3 спальнив Бодрум, Турция
Квартира 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат 325 м²
€ 1,650,000
Жилой комплекс класса люкс расположен в бухте Ялычифтлик на юге Бодрума в живописном заливе …
Квартира 3 спальнив Бодрум, Турция
Квартира 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат 185 м² Количество этажей 2
€ 950,000
Современный жилой комплекс состоит из 73 дуплексных апартаментов и расположенный в живописно…
Дом 5 спаленв Бодрум, Турция
Дом 5 спален
Бодрум, Турция
6 Количество комнат
€ 1,242,375
Мечты сбываются в районе Ялыкавак – одном из лучших района Бодрума. Просто представьте…
Дом 3 спальнив Бодрум, Турция
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат 153 м² Количество этажей 2
€ 800,000
Жилой комплекс премиум класса состоит из вилл с элегантным дизайном, которые расположены в п…
Вилла 4 спальнив Derekoey, Турция
Вилла 4 спальни
Derekoey, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 460 м² Количество этажей 3
€ 1,085,782
Представляем Вашему вниманию эксклюзивный проект вилл FOA MARE! Наш проект расположен в э…
Вилла 5 спаленв Calikhasan, Турция
Вилла 5 спален
Calikhasan, Турция
7 Количество комнат 300 м²
€ 364,147
Вилла с 5тью спальнями 300м² в Чаталкей, в 5 минутах езды от пляжа. Вилла с великолепны…
Квартира 2 спальнив Эгейский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Эгейский регион, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 62 м²
Цена по запросу
This flawless property for sale is located in Izmir which is a contemporary city. İzmir is o…
Квартира 3 спальнив Эгейский регион, Турция
Квартира 3 спальни
Эгейский регион, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м²
Цена по запросу
Покупка дома в Измире - это действительно хорошая инвестиция для вашего будущего. Из-за клим…
Дом 1 спальняв Kusadasi, Турция
Дом 1 спальня
Kusadasi, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² Количество этажей 4
Цена по запросу
ПРОДАЕТСЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА В ЗАКРЫТОМ ОХРАНЯЕМОМ КОМПЛЕКСЕ В ГОРОДЕ КУШАДАСЫ.УДОБНОЕ М…
Квартира 2 спальнив Бодрум, Турция
Квартира 2 спальни
Бодрум, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 136 м²
Цена по запросу
Великолепный проект, потрясающие квартиры на продажу в Бодруме, владелец которого предлагает…
Дом 2 спальнив Goekova, Турция
Дом 2 спальни
Goekova, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² Количество этажей 2
€ 478,000
Элитная вилла на берегу моря с мебелью. С бассейном, детская площадка; терассы между виллами…

Параметры недвижимости в Эгейский регион, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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