Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Эгейский регион
  4. Дома

Купить дом с бассейном в Эгейский регион, Турция

Мугла
49
Бодрум
36
Айдын
8
Tuerkmen Mahallesi
7
Измир
7
Kusadasi
5
Кютахья
3
Menderes
1
Показать больше
18 объектов найдено
Дом 3 спальнив Бодрум, Турция
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат 140 м² Количество этажей 3
€ 3,000,000
Этот жилой комплекс раскинулся в районе Йокушбаши, Бодрум. Идеальная локация: близко к центр…
Дом 5 спаленв Бодрум, Турция
Дом 5 спален
Бодрум, Турция
6 Количество комнат
€ 1,242,375
Мечты сбываются в районе Ялыкавак – одном из лучших района Бодрума. Просто представьте…
Дом 3 спальнив Бодрум, Турция
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат 153 м² Количество этажей 2
€ 800,000
Жилой комплекс премиум класса состоит из вилл с элегантным дизайном, которые расположены в п…
Дом 3 спальнив Бодрум, Турция
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат 156 м²
€ 1,200,000
Новый жилой комплекс класса люкс расположен в непосредственной близости от береговой линии в…
Дом 3 спальнив Бодрум, Турция
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 655,529
Предлагаем вашему вниманию комплексную застройку в Бодруме. Данный объект состоит из тридцат…
Домв Бодрум, Турция
Дом
Бодрум, Турция
469 м²
€ 5,000,000
Эксклюзивный ЖК состоит из 74 вилл, расположенных в бухте Тилкичик в районе Бодрума Ялыкавак…
Вилла 5 комнатв Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
5 Количество комнат 698 м² 1/2 Этаж
€ 3,040,000
Роскошная вилла 4+1 в охраняемой резиденции у Эгейского моря в МуглаРайон: Мугла, Фетхие, Гё…
Вилла 4 комнатыв Фетхие, Турция
Вилла 4 комнаты
Фетхие, Турция
4 Количество комнат 551 м² 1/2 Этаж
€ 2,225,000
Роскошная вилла 3+1 в охраняемой резиденции у Эгейского моря в МуглаРайон: Мугла, Фетхие, Гё…
Дуплекс 5 комнатв Кютахья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Кютахья, Турция
5 Количество комнат 173 м² 9/9 Этаж
€ 276,400
Потрясающий дуплекс 4+1 в новом шикарном домеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташЭтот комплекс буд…
Дуплекс 4 комнатыв Кютахья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Кютахья, Турция
4 Количество комнат 141 м² 9/9 Этаж
€ 220,200
Люксовый дуплекс 3+1 в потрясающем домеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташЭтот комплекс будет пос…
Вилла 5 комнатв Agackoey, Турция
Вилла 5 комнат
Agackoey, Турция
5 Количество комнат 288 м² 1/1 Этаж
€ 585,500
Вилла 4+1 класса люкс в новом комплексеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташКомпания строящая данны…
Вилла 5 комнатв Чешме, Турция
Вилла 5 комнат
Чешме, Турция
5 Количество комнат 223 м² 1/3 Этаж
€ 512,000
Вилла 4+1 в шикарной новой резиденции на берегу Эгейского моряРайон: Измир, Чешме, АлачатыРа…
Вилла 4 комнатыв Чешме, Турция
Вилла 4 комнаты
Чешме, Турция
4 Количество комнат 164 м² 1/3 Этаж
€ 422,100
Вилла 3+1 в шикарной новой резиденции на берегу Эгейского моряРайон: Измир, Чешме, АлачатыРа…
Дуплекс 3 комнатыв Чешме, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Чешме, Турция
3 Количество комнат 118 м² 1/2 Этаж
€ 174,100
Гранд дуплекс 2+1 в шикарной новой резиденции на берегу Эгейского моряРайон: Измир, Чешме, А…
Дуплекс 2 комнатыв Чешме, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Чешме, Турция
2 Количество комнат 59 м² 1/2 Этаж
€ 136,800
Лофт дуплекс 1+1 на берегу Эгейского моря в шикарной резиденцииРайон: Измир, Чешме, АлачатыР…
Дуплекс 2 комнатыв Чешме, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Чешме, Турция
2 Количество комнат 69 м² 1/2 Этаж
€ 135,800
Люкс дуплекс 1+1 на берегу Эгейского моря в шикарной резиденцииРайон: Измир, Чешме, АлачатыР…
Дом 2 спальнив Бодрум, Турция
Дом 2 спальни
Бодрум, Турция
€ 326,000
Комплекс расположен нескольких минутах от всей инфраструктуры, пляжей и аэропорта Бодрума. …
Вилла 5 комнатв Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат
Бодрум, Турция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 154 м² 4 Этаж
€ 492,500
Представляем новый комплекс вилл, который будет расположен в одной из самых прекрасных бухт …

Параметры недвижимости в Эгейский регион, Турция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти