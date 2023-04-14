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Realting.com
Турция
Эгейский регион
Дома
Купить дом с видом на горы в Эгейский регион, Турция
Мугла
49
Бодрум
36
Айдын
8
Tuerkmen Mahallesi
7
Измир
7
Kusadasi
5
Кютахья
3
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1
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Вилла 4 спальни
Bitez, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 1
Цена по запросу
Бунгало 3 спальни
Эгейский регион, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
180 м²
Количество этажей 1
€ 226,205
Aslanko Sofia Villa , Новый проект 2023 от застройщика Асланко Групп Вилла СОФИЯ идеаль…
Дом 4 спальни
Эгейский регион, Турция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
340 м²
Количество этажей 2
€ 434,313
Вилла Парадайс 7 идеально подходит для семьи с детьми или инвестиционный проект, Люкс Модерн…
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат
140 м²
Количество этажей 3
€ 3,000,000
Этот жилой комплекс раскинулся в районе Йокушбаши, Бодрум. Идеальная локация: близко к центр…
Дом 5 спален
Бодрум, Турция
6 Количество комнат
€ 1,242,375
Мечты сбываются в районе Ялыкавак – одном из лучших района Бодрума. Просто представьте…
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат
153 м²
Количество этажей 2
€ 800,000
Жилой комплекс премиум класса состоит из вилл с элегантным дизайном, которые расположены в п…
Вилла 4 спальни
Derekoey, Турция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
460 м²
Количество этажей 3
€ 1,085,782
Представляем Вашему вниманию эксклюзивный проект вилл FOA MARE! Наш проект расположен в э…
Вилла 5 спален
Calikhasan, Турция
7 Количество комнат
300 м²
€ 364,147
Вилла с 5тью спальнями 300м² в Чаталкей, в 5 минутах езды от пляжа. Вилла с великолепны…
Дом 1 спальня
Kusadasi, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
Количество этажей 4
Цена по запросу
ПРОДАЕТСЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА В ЗАКРЫТОМ ОХРАНЯЕМОМ КОМПЛЕКСЕ В ГОРОДЕ КУШАДАСЫ.УДОБНОЕ М…
Дом 2 спальни
Goekova, Турция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
Количество этажей 2
€ 478,000
Элитная вилла на берегу моря с мебелью. С бассейном, детская площадка; терассы между виллами…
Параметры недвижимости в Эгейский регион, Турция
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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