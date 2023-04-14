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Купить дуплекс с видом на горы в Эгейский регион, Турция

Измир
4
Кютахья
2
Mustafa Kemal Atatuerk Mahallesi
1
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Параметры недвижимости в Эгейский регион, Турция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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