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Купить бунгало с видом на горы в Эгейский регион, Турция

Мугла
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Бунгало В архив
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1 объект найдено
Бунгало 3 спальнив Эгейский регион, Турция
Бунгало 3 спальни
Эгейский регион, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 180 м² Количество этажей 1
€ 226,205
Aslanko Sofia Villa , Новый проект 2023 от застройщика Асланко Групп Вилла СОФИЯ идеаль…

Параметры недвижимости в Эгейский регион, Турция

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