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Купить квартиру с видом на море в Эгейский регион, Турция

Измир
22
Мугла
19
Бодрум
11
Айдын
9
Кютахья
8
Tuerkmen Mahallesi
6
Menderes
5
Kusadasi
4
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21 объект найдено
Квартира 3 спальнив Бодрум, Турция
Квартира 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат 185 м² Количество этажей 2
€ 950,000
Современный жилой комплекс состоит из 73 дуплексных апартаментов и расположенный в живописно…
Квартира 3 спальнив Бодрум, Турция
Квартира 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат 325 м²
€ 1,650,000
Жилой комплекс класса люкс расположен в бухте Ялычифтлик на юге Бодрума в живописном заливе …
Квартира 2 комнатыв Yenifoca, Турция
Квартира 2 комнаты
Yenifoca, Турция
2 Количество комнат 56 м² 2/2 Этаж
€ 234,200
Квартира 1+1 в уютном комплексе со своим пляжем в ФочаРайон: Измир, Фоча, ФатихРасстояние до…
Квартира 2 комнатыв Yenifoca, Турция
Квартира 2 комнаты
Yenifoca, Турция
2 Количество комнат 49 м² 1/1 Этаж
€ 182,700
Квартира 1+1 в уютном комплексе со своим пляжем в ФочаРайон: Измир, Фоча, ФатихРасстояние до…
Квартира 3 спальнив Бодрум, Турция
Квартира 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 206 м² 1/2 Этаж
Цена по запросу
Комплекс Velux Yalıkavak расположен на первой береговой линии в живописной бухте и занимает …
Квартира 3 спальнив Didim, Турция
Квартира 3 спальни
Didim, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м² 3/3 Этаж
€ 291,000
Квартиры находятся в новом комплексе компании Necdet Yapi. Площадь составляет 145 5 кв.м. Ко…
Квартира 2 спальнив Didim, Турция
Квартира 2 спальни
Didim, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² 2/3 Этаж
€ 203,500
Квартиры находятся в новом комплексе компании Necdet Yapi. Площадь составляет 85 кв.м. Компл…
Квартира 1 спальняв Чешме, Турция
Квартира 1 спальня
Чешме, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 67 м²
Цена по запросу
Realtor Turkey presents an exceptional experience to buy an investment property. This is not…
Квартира 2 спальнив Чешме, Турция
Квартира 2 спальни
Чешме, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м²
Цена по запросу
This apartment for sale is located in heart of Izmir’s Cesme. The region is a combination of…
Квартира 4 спальнив Чешме, Турция
Квартира 4 спальни
Чешме, Турция
1 Количество комнат 5 ванных комнат 165 м²
Цена по запросу
Удивительная инвестиционная недвижимость всего в одном клике, приезжайте в этот эксклюзивный…
Квартира 3 спальнив Чешме, Турция
Квартира 3 спальни
Чешме, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 107 м²
Цена по запросу
We are delighted to offer this new luxury two-bedroom apartment to you! The apartment is loc…
Квартира 3 спальнив Эгейский регион, Турция
Квартира 3 спальни
Эгейский регион, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 98 м²
Цена по запросу
Мы предлагаем квартиру для продажи тем, кто ищет исключительную недвижимость! Представьте се…
Квартира 2 спальнив Бодрум, Турция
Квартира 2 спальни
Бодрум, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 136 м²
Цена по запросу
Великолепный проект, потрясающие квартиры на продажу в Бодруме, владелец которого предлагает…
Квартира 2 спальнив Guendogan, Турция
Квартира 2 спальни
Guendogan, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м²
Цена по запросу
Квартира 3 спальнив Guendogan, Турция
Квартира 3 спальни
Guendogan, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 192 м²
Цена по запросу
Гундоган - красивый район Бодрума, Мугла. Это в 25 километрах от центра Бодрума. У этого ест…
Квартира 1 спальняв Guendogan, Турция
Квартира 1 спальня
Guendogan, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальнив Goeltuerkbuekue, Турция
Квартира 2 спальни
Goeltuerkbuekue, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 145 м²
Цена по запросу
In the heart of Türkbükü, walking distance from the sea, exceptional landscape, unique locat…
Квартира 2 спальнив Tuerkbuekue, Турция
Квартира 2 спальни
Tuerkbuekue, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 175 м²
Цена по запросу
Квартира 3 спальнив Ortakent, Турция
Квартира 3 спальни
Ortakent, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
Цена по запросу
Ortakent is a nice peninsula on the coast of Bodrum, Mugla. It has a weekly market, many nic…
Квартира 3 спальни с Событияв Бодрум, Турция
Квартира 3 спальни с События
Бодрум, Турция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 174 м²
€ 812,310
In cooperation with giant hotel group MARRIOTT®️ named as Le Méridien Bodrum…
Квартира 2 спальнив Бодрум, Турция
Квартира 2 спальни
Бодрум, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 89 м²
€ 579,107
A true coastal town life awaits you at Nef Reserve Yalıkavak. Featuring 460 meters of bea…

Параметры недвижимости в Эгейский регион, Турция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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