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Купить квартиру с видом на горы в Эгейский регион, Турция

Измир
22
Мугла
19
Бодрум
11
Айдын
9
Кютахья
8
Tuerkmen Mahallesi
6
Menderes
5
Kusadasi
4
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6 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Фетхие, Турция
Квартира 1 спальня
Фетхие, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 1/3 Этаж
€ 180,000
Продажа квартиры 1+1 в Фетхие, Новый комплекс в чальшь   Наш ЖК идеальн…
Квартира 3 спальнив Бодрум, Турция
Квартира 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат 185 м² Количество этажей 2
€ 950,000
Современный жилой комплекс состоит из 73 дуплексных апартаментов и расположенный в живописно…
Квартира 3 спальнив Бодрум, Турция
Квартира 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат 325 м²
€ 1,650,000
Жилой комплекс класса люкс расположен в бухте Ялычифтлик на юге Бодрума в живописном заливе …
Квартира 2 спальнив Эгейский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Эгейский регион, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 62 м²
Цена по запросу
This flawless property for sale is located in Izmir which is a contemporary city. İzmir is o…
Квартира 3 спальнив Эгейский регион, Турция
Квартира 3 спальни
Эгейский регион, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м²
Цена по запросу
Покупка дома в Измире - это действительно хорошая инвестиция для вашего будущего. Из-за клим…
Квартира 2 спальнив Бодрум, Турция
Квартира 2 спальни
Бодрум, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 136 м²
Цена по запросу
Великолепный проект, потрясающие квартиры на продажу в Бодруме, владелец которого предлагает…

Параметры недвижимости в Эгейский регион, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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