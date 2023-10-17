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Виллы в Эгейское побережье, Турция

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29 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Бодрум, Турция
Вилла 3 спальни
Бодрум, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
€1,63 млн
Вилла 5 спален в Бодрум, Турция
Вилла 5 спален
Бодрум, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Сказочная жизнь ждет вас в вашей новой триплексной вилле с 5 + 1 и непрерывным и захватывающ…
Цена по запросу
Вилла 2 спальни в Бодрум, Турция
Вилла 2 спальни
Бодрум, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Познакомьтесь с самыми красивыми оттенками зеленого и синего на Lake Homes. Благодаря близос…
Цена по запросу
Вилла 4 спальни в Бодрум, Турция
Вилла 4 спальни
Бодрум, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Резиденции Northern Star созданы специально для того, чтобы вы могли насладиться тишиной в ц…
Цена по запросу
Вилла 2 спальни в Бодрум, Турция
Вилла 2 спальни
Бодрум, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Жизнь вашей мечты ждет вас в Бейликдюзю, восходящей звезде Стамбула. Все продумано не только…
Цена по запросу
Вилла 5 спален в Бодрум, Турция
Вилла 5 спален
Бодрум, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 342 м²
Lush Valley располагается на территории площадью 896.362 м2 с виллами разных размеров от 152…
Цена по запросу
Вилла 3 спальни в Бодрум, Турция
Вилла 3 спальни
Бодрум, Турция
Комнаты 1
Площадь 216 м²
Lean Bodrum возвышается в одном из самых популярных районов Мугла, Бодрум. Открывая двери дл…
€1,79 млн
Вилла 5 спален в Бодрум, Турция
Вилла 5 спален
Бодрум, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 314 м²
Lean Bodrum возвышается в одном из самых популярных районов Мугла, Бодрум. Открытие дверей д…
€2,69 млн
Вилла 4 спальни в Бодрум, Турция
Вилла 4 спальни
Бодрум, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Lean Bodrum возвышается в одном из самых популярных районов Мугла, Бодрум. Открытие дверей д…
€2,22 млн
Вилла 3 спальни в Бодрум, Турция
Вилла 3 спальни
Бодрум, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 227 м²
Проект Windfall Bodrum был воплощен в реальность. Проект Windfall Bodrum, занимающий площадь…
€2,04 млн
Вилла 2 спальни в Бодрум, Турция
Вилла 2 спальни
Бодрум, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
Проект Windfall Bodrum был воплощен в реальность. Проект Windfall Bodrum, занимающий площадь…
€1,67 млн
Вилла 6 спален в Бодрум, Турция
Вилла 6 спален
Бодрум, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 715 м²
Проект Windfall Bodrum был воплощен в реальность. Проект Windfall Bodrum, занимающий площадь…
€7,24 млн
Вилла 4 спальни в Бодрум, Турция
Вилла 4 спальни
Бодрум, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 204 м²
Проект Windfall Bodrum был воплощен в реальность. Проект Windfall Bodrum, занимающий площадь…
Цена по запросу
Вилла 3 спальни в Бодрум, Турция
Вилла 3 спальни
Бодрум, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Проект Windfall Bodrum был воплощен в реальность. Проект Windfall Bodrum, занимающий площадь…
Цена по запросу
Вилла в Бодрум, Турция
Вилла
Бодрум, Турция
Площадь 813 м²
Проект Windfall Bodrum был воплощен в реальность. Проект Windfall Bodrum, занимающий площадь…
Цена по запросу
Вилла 3 спальни в Бодрум, Турция
Вилла 3 спальни
Бодрум, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
Проект Windfall Yalıkavak был построен на площади 16 270 квадратных метров на краю полуостро…
Цена по запросу
Вилла 2 спальни в Бодрум, Турция
Вилла 2 спальни
Бодрум, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Новое определение роскошного жилья, Carver Hall в Бююкчекмедже ждет, когда вы сделаете замеч…
Цена по запросу
Вилла 4 спальни в Бодрум, Турция
Вилла 4 спальни
Бодрум, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 404 м²
Новое определение роскошного жилья, Carver Hall в Бююкчекмедже ждет, когда вы сделаете замеч…
Цена по запросу
Вилла 5 спален в Бодрум, Турция
Вилла 5 спален
Бодрум, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 813 м²
Новое определение роскошного жилья, Carver Hall в Бююкчекмедже ждет, когда вы сделаете замеч…
Цена по запросу
Вилла 3 спальни в Бодрум, Турция
Вилла 3 спальни
Бодрум, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 394 м²
Проект Prestige Villas состоит из 5 отдельных вилл с частным бассейном, построенных на площа…
Цена по запросу
Вилла 4 спальни в Бодрум, Турция
Вилла 4 спальни
Бодрум, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 510 м²
Проект Prestige Villas состоит из 5 отдельных вилл с частным бассейном, построенных на площа…
Цена по запросу
Вилла 7 спален в Бодрум, Турция
Вилла 7 спален
Бодрум, Турция
Количество спален 7
Площадь 1 226 м²
'Умиротворенность'. Пожалуй, самое красивое слово о Zeft Golkoy. Это место, где можно услыша…
Цена по запросу
Вилла 6 спален в Бодрум, Турция
Вилла 6 спален
Бодрум, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 878 м²
'Умиротворенность'. Пожалуй, самое красивое слово о Zeft Golkoy. Это место, где можно услыша…
Цена по запросу
Вилла 5 спален в Бодрум, Турция
Вилла 5 спален
Бодрум, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 727 м²
'Умиротворенность'. Пожалуй, самое красивое слово о Zeft Golkoy. Это место, где можно услыша…
Цена по запросу
Вилла 3 спальни в Бодрум, Турция
Вилла 3 спальни
Бодрум, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
'Умиротворенность'. Пожалуй, самое красивое слово о Zeft Golkoy. Это место, где можно услыша…
Цена по запросу
Вилла 6 спален в Бодрум, Турция
Вилла 6 спален
Бодрум, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 414 м²
Zeft Yalikavak ждет вас рядом с гаванью Ялыкавак в последней бухте Яликавак, в одном из самы…
Цена по запросу
Вилла 6 спален в Бодрум, Турция
Вилла 6 спален
Бодрум, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 361 м²
Zeft Yalikavak ждет вас рядом с гаванью Ялыкавак в последней бухте Яликавак, в одном из самы…
Цена по запросу
Вилла 4 спальни в Бодрум, Турция
Вилла 4 спальни
Бодрум, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 217 м²
Zeft Yalikavak ждет вас рядом с гаванью Ялыкавак в последней бухте Яликавак, в одном из самы…
Цена по запросу
Вилла 3 спальни в Бодрум, Турция
Вилла 3 спальни
Бодрум, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Zeft Yalikavak ждет вас рядом с гаванью Ялыкавак в последней бухте Яликавак, в одном из самы…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Эгейское побережье, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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