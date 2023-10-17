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29 объектов найдено
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Вилла 3 спальни
Бодрум, Турция
1
3
240 м²
€1,63 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Бодрум, Турция
1
3
260 м²
Сказочная жизнь ждет вас в вашей новой триплексной вилле с 5 + 1 и непрерывным и захватывающ…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Бодрум, Турция
1
1
85 м²
Познакомьтесь с самыми красивыми оттенками зеленого и синего на Lake Homes. Благодаря близос…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Бодрум, Турция
1
3
450 м²
Резиденции Northern Star созданы специально для того, чтобы вы могли насладиться тишиной в ц…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Бодрум, Турция
1
2
119 м²
Жизнь вашей мечты ждет вас в Бейликдюзю, восходящей звезде Стамбула. Все продумано не только…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Бодрум, Турция
1
4
342 м²
Lush Valley располагается на территории площадью 896.362 м2 с виллами разных размеров от 152…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Бодрум, Турция
1
216 м²
Lean Bodrum возвышается в одном из самых популярных районов Мугла, Бодрум. Открывая двери дл…
€1,79 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Бодрум, Турция
1
4
314 м²
Lean Bodrum возвышается в одном из самых популярных районов Мугла, Бодрум. Открытие дверей д…
€2,69 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Бодрум, Турция
1
3
260 м²
Lean Bodrum возвышается в одном из самых популярных районов Мугла, Бодрум. Открытие дверей д…
€2,22 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Бодрум, Турция
1
2
227 м²
Проект Windfall Bodrum был воплощен в реальность. Проект Windfall Bodrum, занимающий площадь…
€2,04 млн
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Бодрум, Турция
1
2
194 м²
Проект Windfall Bodrum был воплощен в реальность. Проект Windfall Bodrum, занимающий площадь…
€1,67 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Бодрум, Турция
1
6
715 м²
Проект Windfall Bodrum был воплощен в реальность. Проект Windfall Bodrum, занимающий площадь…
€7,24 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Бодрум, Турция
1
3
204 м²
Проект Windfall Bodrum был воплощен в реальность. Проект Windfall Bodrum, занимающий площадь…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Бодрум, Турция
1
3
196 м²
Проект Windfall Bodrum был воплощен в реальность. Проект Windfall Bodrum, занимающий площадь…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла
Бодрум, Турция
813 м²
Проект Windfall Bodrum был воплощен в реальность. Проект Windfall Bodrum, занимающий площадь…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Бодрум, Турция
1
2
197 м²
Проект Windfall Yalıkavak был построен на площади 16 270 квадратных метров на краю полуостро…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Бодрум, Турция
1
2
162 м²
Новое определение роскошного жилья, Carver Hall в Бююкчекмедже ждет, когда вы сделаете замеч…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Бодрум, Турция
1
1
404 м²
Новое определение роскошного жилья, Carver Hall в Бююкчекмедже ждет, когда вы сделаете замеч…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Бодрум, Турция
1
5
813 м²
Новое определение роскошного жилья, Carver Hall в Бююкчекмедже ждет, когда вы сделаете замеч…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Бодрум, Турция
2
3
394 м²
Проект Prestige Villas состоит из 5 отдельных вилл с частным бассейном, построенных на площа…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Бодрум, Турция
2
4
510 м²
Проект Prestige Villas состоит из 5 отдельных вилл с частным бассейном, построенных на площа…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 7 спален
Бодрум, Турция
7
1 226 м²
'Умиротворенность'. Пожалуй, самое красивое слово о Zeft Golkoy. Это место, где можно услыша…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Бодрум, Турция
1
6
878 м²
'Умиротворенность'. Пожалуй, самое красивое слово о Zeft Golkoy. Это место, где можно услыша…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Бодрум, Турция
1
5
727 м²
'Умиротворенность'. Пожалуй, самое красивое слово о Zeft Golkoy. Это место, где можно услыша…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Бодрум, Турция
1
4
400 м²
'Умиротворенность'. Пожалуй, самое красивое слово о Zeft Golkoy. Это место, где можно услыша…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Бодрум, Турция
1
5
414 м²
Zeft Yalikavak ждет вас рядом с гаванью Ялыкавак в последней бухте Яликавак, в одном из самы…
Цена по запросу
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Вилла 6 спален
Бодрум, Турция
1
5
361 м²
Zeft Yalikavak ждет вас рядом с гаванью Ялыкавак в последней бухте Яликавак, в одном из самы…
Цена по запросу
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Вилла 4 спальни
Бодрум, Турция
1
4
217 м²
Zeft Yalikavak ждет вас рядом с гаванью Ялыкавак в последней бухте Яликавак, в одном из самы…
Цена по запросу
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Вилла 3 спальни
Бодрум, Турция
1
2
114 м²
Zeft Yalikavak ждет вас рядом с гаванью Ялыкавак в последней бухте Яликавак, в одном из самы…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Эгейское побережье, Турция
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