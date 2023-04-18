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Купить недвижимость в Adapazari, Турция

Сакарья
4
Sapanca
1
4 объекта найдено
Вилла 5 комнатв Kurtkoey, Турция
Вилла 5 комнат
Kurtkoey, Турция
5 Количество комнат 183 м² 1/2 Этаж
€ 659,500
Роскошная вилла премиум класса 4+1 в SakaryaРайон: Сакарья, Сапанджа, Кыркпынар ХасанпашаРас…
Дом 4 спальнив Uenluece, Турция
Дом 4 спальни
Uenluece, Турция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 183 м² Количество этажей 2
€ 495,605
Сельская Сапанка, расположенная в месте с видом на озеро Сапанка, один из самых особенных пр…
Вилла 4 спальнив Sapanca, Турция
Вилла 4 спальни
Sapanca, Турция
5 Количество комнат 4 ванных комнат 450 м² Количество этажей 2
€ 200,000
Квартирав Budaklar, Турция
Квартира
Budaklar, Турция
€ 54,006
ДЕТАЛИ ПРОЕКТА Наш проект является первым проектом крупнейшей в мире студенческой управляюще…

Параметры недвижимости в Adapazari, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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