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Купить недвижимость в Адана, Турция

Адана
2
2 объекта найдено
Квартирав Eminlik, Турция
Квартира
Eminlik, Турция
120 м² 1/1 Этаж
€ 100,000
Шикарная просторная квартира 2+1 в потрясающей новостройкеРайон: Мерсин, Ердемли, ТёмюкШикар…
Квартира 2 комнатыв Eminlik, Турция
Квартира 2 комнаты
Eminlik, Турция
2 Количество комнат 75 м² 1/1 Этаж
€ 78,000
Просторная квартира 1+1 в престижной новостройке с отличным расположениемРайон: Мерсин, Ерде…

Параметры недвижимости в Адана, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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