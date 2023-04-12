Купить вилла с бассейном в Таиланде

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Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
400 м²
Цена по запросу
RESALE. Пура Вида. Простая жизнь. Чистая Жизнь. Чистая Жизнь. Закрой глаза. Представьте себе…
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
96 550 м²
€ 1,205,820
С видом на пляж Лайан и великолепным видом на склон холма, резко расположенный на одной из с…
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
34 350 м²
€ 692,171
ПЕРЕПРОДАЖА. Цена снижена с THB 34M до THB 26M! Интимный бутик-курорт предлагает элегантно о…
Вилла 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
42 м²
€ 150,407
Великолепные виды на океан перед вами и величественные горы позади. Расположенный в охраняем…
Вилла 3 спальни
Ban Tha Nun, Таиланд
4 ванных комнат
220 м²
€ 507,770
Этот комплекс вилл, добросовестно рассчитанный на бескомпромиссную 5-звездочную роскошь, ст…
Вилла 2 спальни
Ban Tha Nun, Таиланд
3 ванных комнат
148 м²
€ 347,422
Этот комплекс вилл, добросовестно рассчитанный на бескомпромиссную 5-звездочную роскошь, ст…
Вилла 2 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
174 м²
€ 239,186
Всего 10 минут до Раваи, Найхарн и бухты Чалонг. Вы будете в отличном положении, чтобы откл…
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
184 м²
€ 505,097
RESALE. Вдохновленный японской Философией Дзэн минималистского и мирного проживания, эта …
Вилла 1 спальня
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
117 м²
€ 221,815
ЦЕНА НА ПРОДВИЖЕНИЕ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ! Стильные виллы с бассейном привлекают больше гостей, …
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
39 610 м²
€ 547,857
Ваш частный роскошный рай, окруженный пышными тропическими джунглями несравнимыми представл…
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
300 м²
€ 1,012,199
Расположенный на наклонах нетронутого тропического леса в Кароне, Вы можете испытать красот…
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
238 м²
€ 547,857
Потрясающий пляж Камала находится всего в 10 минутах ходьбы, а магазины и рестораны находят…
Вилла 7 спален
Пхукет, Таиланд
7 ванных комнат
600 м²
Цена по запросу
Эта просторная новая вилла спит до 18 человек и обеспечивает много комнаты для всех, чтобы …
Вилла 5 спален
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат
728 м²
€ 5,318,222
просто ошеломляющая океанская передняя исключительная собственность. С невероятным океаном …
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
338 м²
€ 601,306
Роскошные виллы с бассейном расположены в Cherngtalay, всего 10 минут езды на пляж Bangtao,…
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