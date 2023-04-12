Купить вилла с видом на море в Таиланде

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Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 Количество комнат
4 ванных комнат
399 м²
Количество этажей 1
€ 422,968
Добро пожаловать в райский уголок на земле! Откройте для себя наши шикарные виллы где криста…
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 Количество комнат
4 ванных комнат
926 м²
Количество этажей 2
€ 819,655
Добро пожаловать в райский уголок на земле! Откройте для себя наши шикарные виллы где криста…
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат
360 м²
€ 478,373
Автономный / не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-н…
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат
510 м²
€ 935,366
На склоне холма в Ко-Каеве с видом на город, пышной тропической зеленью и отдаленным видом н…
Вилла 6 спален
Пхукет, Таиланд
6 ванных комнат
950 м²
€ 1,202,613
RESALE. На склоне холма в небольшом закрытом сообществе, в 60 метрах от моря, открывается по…
Вилла 4 спальни
Бан Ката, Таиланд
5 ванных комнат
1 586 м²
€ 2,111,254
RESALE. Полностью отремонтированная вилла со застроенной площадью 1074 кв.м на большом участ…
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат
863 м²
€ 1,683,658
RESALE. Расположенный на мысе прямо над морем между пляжами Ката и Ката Ной, в комплексе час…
Вилла 5 спален
Пхукет, Таиланд
6 ванных комнат
923 м²
€ 5,211,323
RESALE. Захватывающее и чрезвычайно завидное расположение вдоль Мили Миллионера, с потрясающ…
Вилла 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
160 м²
€ 448,975
RESALE. С частичным видом на море, расположенный на холмах над долиной Камала на западном по…
Вилла 8 спален
Пхукет, Таиланд
9 ванных комнат
1 600 м²
€ 7,015,242
Непревзойденное расположение вдоль знаменитого мыса Камала на Миле Миллионеров ’, демонстрир…
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
540 м²
€ 1,015,540
RESALE. Прекрасное место для отдыха, где захватывающий вид на Андаманское море и потрясающие…
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
429 м²
€ 662,773
Гладкий, современный вид с наружной облицовкой стен и стеклянными дверями и окнами от пола д…
Вилла 5 спален
Пхукет, Таиланд
6 ванных комнат
1 200 м²
€ 6,921,706
Перепродажа. Отремонтированный в 2022 году и расположенный на вершине частного поместья на б…
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
6 ванных комнат
663 м²
€ 892,606
Фантастическая возможность, предлагающая уникальный выбор для жизни на тропических островах,…
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
400 м²
€ 507,770
RESALE. Splendid sea and island views from this contemporary town home with a spacious priva…
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
260 м²
€ 427,596
RESALE. С видом на залив Чалонг из одного из лучших мест в этом комплексе из 16 вилл на холм…
Вилла 7 спален
Патонг, Таиланд
9 ванных комнат
1 200 м²
€ 2,405,226
RESALE. Вверх по холмам Патонга с потрясающим видом на город и океан, достаточно далеко от ш…
Вилла 6 спален
Пхукет, Таиланд
7 ванных комнат
1 847 м²
€ 2,405,226
Святилище, как никто другой. Идеальное сочетание роскоши, комфорта и уединения с невероятным…
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
58 450 м²
€ 734,930
RESALE. Lovely sea and island views over Chalong Bay and literally just a 2 minute walk to t…
Вилла 6 спален
Пхукет, Таиланд
7 ванных комнат
1 800 м²
€ 5,568,439
RESALE. На мысе с панорамным видом на океан и великолепными закатами на желанном западном по…
Вилла 5 спален
Пхукет, Таиланд
6 ванных комнат
1 020 м²
€ 2,538,850
RESALE. Эта грандиозная вилла в колониальном стиле с бассейном находится всего в 35 минутах …
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат
447 м²
€ 959,418
RESALE. Роскошная, совершенно новая вилла с бассейном с современной мебелью высокого класса,…
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
485 м²
Цена по запросу
RESALE. Цена снижена с 20 млн. До 17,5 млн. Тонн! Всего в 150 метрах от береговой линии, в о…
Вилла 2 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
234 м²
€ 391,517
ПРОДАЖА. Уютная вилла на склоне холма на красивом юго-западном побережье Пхукета в завидном …
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат
363 м²
Цена по запросу
RESALE. Stunning views and great sunsets over Ao Yon Bay with sea views from the living area…
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
208 м²
€ 347,422
RESALE. A standalone/non-estate villa with a spacious airconditioned lounge area and a 3 met…
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат
1 144 м²
€ 2,806,097
RESALE. Потрясающий панорамный вид на Андаманское море и окружающие острова, современные тро…
Вилла 5 спален
Пхукет, Таиланд
6 ванных комнат
1 200 м²
€ 1,737,108
RESALE. Из окон открывается изысканный вид на море на пляж Сурин и залив Банг Тао, расположе…
Вилла 4 спальни
Патонг, Таиланд
4 ванных комнат
850 м²
Цена по запросу
RESALE. В отличном месте на холме Патонг, что позволяет вам наслаждаться панорамным видом на…
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
304 м²
€ 1,870,731
RESALE. Полностью отремонтированный в 2019 году, ар-деко встречает традиционный тайский стил…
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