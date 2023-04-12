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Купить вилла возле озера в Таиланде

Пхукет
1078
Пхукет
1074
Патонг
15
Кату
8
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3
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Параметры недвижимости в Таиланде

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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