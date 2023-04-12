Таиланд
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Таиланде
Новые дома в Таиланде
Все новостройки в Таиланде
15
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Таиланде
Жилая
Квартира в Таиланде
Кондо
Студия
Дом в Таиланде
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Таиланде
Элитная недвижимость в Таиланде
Найти агента в Таиланде
Агентства недвижимости в Таиланде
Агенты в Таиланде
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Таиланде
Отель
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Таиланде
Найти агента в Таиланде
Агентства недвижимости в Таиланде
Агенты в Таиланде
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Таиланде
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Таиланд
Виллы
Купить вилла возле озера в Таиланде
Пхукет
1078
Пхукет
1074
Патонг
15
Кату
8
Паттайя
3
Чонбури
3
Вилла
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 6 спален
Пхукет, Таиланд
7 ванных комнат
1 000 м²
Количество этажей 2
€ 1,603,484
В безупречном стоянии, духталя с бассейном с видомом на перхнем этаже и зувуком ломавшильхс,…
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
213 м²
Цена по запросу
ПЕРЕПРОДАЖА. Недавно отремонтированная (март 2019 года) 3-комнатная вилла с бассейном в о…
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
1 028 м²
€ 496,472
TAL6151: Описание: Эта волшебная вилла расположена в северной части острова. Вилла восхищает…
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
345 м²
€ 496,806
CHE4889: Эта вилла является ярким примером простого баланса, успешно сочетающего современнос…
Дом 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
165 м²
Количество этажей 1
€ 347,422
Описание проэктаОникс Стиль Виллы это ото от популярна и вилл Гроукрайск на юге Пхукета от и…
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
480 м²
Количество этажей 1
Цена по запросу
На просторном участке расположена шикарная одноэтажная вилла, каждая спальня которой имеет с…
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
127 м²
Цена по запросу
RESALE. Полностью меблированная современная вилла с бассейном в тихом жилом районе с круглос…
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
€ 573,692
Вилла возле яхт-клуба на Пхукете Курортный отель Boat Lagoon расположен в 20 минутах езды о…
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
435 м²
Количество этажей 1
€ 708,205
Уникальное предлогение на ринкэ Пхукета! Оплатив всего истории, вы можете проэхэт и начать с…
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
190 м²
€ 245,575
BAN5987: Частная современная вилла с бассейном, окруженная тропической природой, недалеко от…
Кондо 3 спальни
Патонг, Таиланд
3 ванных комнат
182 м²
3/3 Этаж
€ 609,524
Кондом с панораммом видом на море расположен в неопревзой остан. Студия Пола Ральфа, Королев…
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
42 м²
€ 102,741
KAR5595: кондоминиум нового стиля, расположенный в 600 метрах ходьбы от знаменитого пляжа Пх…
Параметры недвижимости в Таиланде
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты