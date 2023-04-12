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Купить таунхаус с бассейном в Таиланде

Пхукет
6
Пхукет
6
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3 объекта найдено
Таунхаус 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Таунхаус 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 170 м² Количество этажей 2
€ 414,233
Таунхаус 3 спальнив Бан Ката, Таиланд
Таунхаус 3 спальни
Бан Ката, Таиланд
4 ванных комнат 300 м² Количество этажей 3
€ 1,401,456
Это уникальное свойство недалеко от моря и в то же время хорошего качества. Яркая, современн…
Таунхаус 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Таунхаус 2 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 232 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
На первом этаже таункхауса расположена просторная гостина, общеобостью обоудованя. На вторм …

Параметры недвижимости в Таиланде

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