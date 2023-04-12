Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Таунхаусы

Купить таунхаус с видом на горы в Таиланде

Пхукет
6
Пхукет
6
Таунхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Кондо 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 342 м²
€ 775,017
Это свойство - пентхаус SqM со спальнями и ванными комнатами, которые доступны для продажи.&…
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 63 м² 7/7 Этаж
€ 193,919
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
29 м²
€ 90,681
SUR6174: новый инвестиционный проект от опытного и известного разработчика на острове. Это 6…
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
70 м²
€ 120,282
KAM5880: Exclusive furniture, high-quality finishing and great views – these three features …
Вилла 3 спальни с видом на поле для гольфав Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с видом на поле для гольфа
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 423 м²
Цена по запросу
Этот дом установлен в среди престижной Laguna Estate. Эти 2 спальни, 2 ванная в номере вк…
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
56 м²
€ 122,787
NAI5474: Это легкие апартаменты площадью 55,95 кв. это идеальное место для тех, кто хотел бы…
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
104 м²
€ 235,435
PHU5188: Living by urban life without rush, included full amenities. Fully functioned of mod…
Вилла 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 245 м²
€ 587,944
RESALE .  Восхитительный пляжный комплекс, прямо на живописном пляже Банг Тао, очень удобный…
Вилла 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат 485 м²
€ 935,366
ПЕРЕПРОДАЖА. Роскошная 3-комнатная вилла в Пхукете с собственным пляжем! Eva Beach Vill…
Квартира 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² 3/7 Этаж
€ 111,224
Современный кондоминиум с уникальным дизайном и просторными квартирами в идеальном месте нед…
Кондо 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 260 м² 4/4 Этаж
€ 694,843
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
36 м²
€ 124,040
NAI5719: Buying an apartment at Phuket, many people choose fully-furnished options. This dec…

Параметры недвижимости в Таиланде

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти