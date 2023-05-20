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Таунхаусы в Таиланде

Провинция Пхукет
6
Пхукет
6
Таунхаус В архив
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6 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни в Пхукет, Таиланд
Таунхаус 2 спальни
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
€ 418,234
Таунхаус 3 спальни в Бан Ката, Таиланд
Таунхаус 3 спальни
Бан Ката, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
€ 1,414,992
Это уникальное свойство недалеко от моря и в то же время хорошего качества. Яркая, современн…
Таунхаус 2 спальни в Пхукет, Таиланд
Таунхаус 2 спальни
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
На первом этаже таункхауса расположена просторная гостина, общеобостью обоудованя. На вторм …
Таунхаус 3 спальни в Пхукет, Таиланд
Таунхаус 3 спальни
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Количество этажей 3
€ 242,846
Таунхаус в парке Лагуна является идеальным домом для небольшой семьи со спальнями и ванными …
Таунхаус 3 спальни в Пхукет, Таиланд
Таунхаус 3 спальни
Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Количество этажей 3
€ 330,234
Таунхаус на Пхукете • Сдача: 2015 г. • До моря: 800 м • Спальни: 2-3 • Ванные: 3 • Жил…
Таунхаус 3 спальни в Пхукет, Таиланд
Таунхаус 3 спальни
Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Количество этажей 3
€ 330,234
Таунхаус на Пхукете • Сдача: 2015 г. • До моря: 800 м • Спальни: 2-3 • Ванные: 3 • Ж…

Параметры недвижимости в Таиланде

с бассейном
недорогая
элитная
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