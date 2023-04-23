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Дома возле озера в Тхай Меанг, Таиланд

1 объект найдено
Дом 2 спальни в Тхай Меанг, Таиланд
Дом 2 спальни
Тхай Меанг, Таиланд
2 ванных комнат 218 м² Количество этажей 1
€ 1,094,193
Realting.com
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