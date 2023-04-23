Таиланд
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Таиланде
Новые дома в Таиланде
Все новостройки в Таиланде
16
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Таиланде
Жилая
Квартира в Таиланде
Кондо
Студия
Дом в Таиланде
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Таиланде
Элитная недвижимость в Таиланде
Найти агента в Таиланде
Агентства недвижимости в Таиланде
Агенты в Таиланде
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Таиланде
Отель
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Таиланде
Найти агента в Таиланде
Агентства недвижимости в Таиланде
Агенты в Таиланде
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Таиланде
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Таиланд
Сураттани
Кондоминиумы
Кондо с видом на горы в Сураттани, Таиланд
Кондо
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Кондо 2 спальни
Паттайя, Таиланд
3 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
67 Этаж
€ 110,422
рандиозный проект в Паттайе! Квартиры в Grand Solaire с беспроцентной рассрочкой платежа на …
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
354 м²
2 Этаж
€ 2,623,428
Вилла 8 спален
Пхукет, Таиланд
8 ванных комнат
1 000 м²
€ 1,581,966
ПЕРЕПРОДАЖА. Безмятежная и изящная роскошная вилла в тайском стиле, расположенная в собствен…
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
21 525 м²
Цена по запросу
Эта вилла располагается в Layan, мирном сообществе на Западном побережье Пхукета, смежного …
Кондо 2 спальни
Бан Ката, Таиланд
2 ванных комнат
184 м²
Количество этажей 1
€ 366,410
Великолепные резиденции в знаменотоме покте Баан Буа. От имени до конца и уникального дизайн…
Дом 1 спальня
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
85 м²
Количество этажей 2
€ 282,117
Концепция комплекса заключается в разработке недорогих вилл для небольшого сообщества предпр…
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
240 м²
1/3 Этаж
€ 514,139
Апартаменты пластадью м распологены на первом этаже в пректе Жемчужина Найтона и их творчест…
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
190 м²
Количество этажей 1
€ 366,489
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
62 м²
4/6 Этаж
€ 276,844
До нэдавенего вермени далек не каждай мог повозит сэт резидентом сальго престижно на Пху, со…
Квартира 2 спальни
Кату, Таиланд
3 ванных комнат
163 м²
Цена по запросу
ДРУГИЕ РЕЗЕЙНЫЕ ЕДИНИЦЫ ДОСТУПНЫ. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЗАНИТЕСЬ С ТАЙСКИМИ РЕЗИДЕНТАМИ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ…
Вилла 5 спален
Пхукет, Таиланд
400 м²
€ 714,903
SUR6259: A unique offer on the real estate market, a house with 5 floors, right in front of …
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
24 м²
8/8 Этаж
€ 46,751
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Параметры недвижимости в Сураттани, Таиланд
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты