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Купить квартира-студия с видом на море в Таиланде

Пхукет
25
Пхукет
25
Патонг
1
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9 объектов найдено
Студия 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 26 м² 4/7 Этаж
€ 49,913
Готовы ли вы открыть дверь в сказочный мир, где каждый день является приключением? Где солнц…
Студия 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 23 м² 5/8 Этаж
€ 87,471
Знаете ли вы, как выглядит совершенство? Мы можем показать вам! Добро пожаловать в наш жилой…
Студия 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 2/3 Этаж
€ 117,448
Инвестиции в недвижимость с 8% гарантией аренды на 3 лет и бесплатным отдыхом в одном из сам…
Студия 1 спальня с Вид на жительство и гражданствов Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня с Вид на жительство и гражданство
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 3 300 м² 8/8 Этаж
€ 133,269
ЭКО ДРУЖЕСТВЕННО КОНЦЕПЦИЯ Почему это важно для нас Каждые 1,2 секунды люди уничтожают лесну…
Студия 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 3 300 м² 8/8 Этаж
€ 79,940
Инвестиционная недвижимость в Таиланде на Пхукет Айленд Квартиры для личного пользования и и…
Студия 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 4/8 Этаж
€ 115,593
Кондоминиум Виката Лакшери - это новый проект компании Пхукет9. Программа гарантированного д…
Студия 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м² 7/8 Этаж
€ 151,904
Новая квартира-студия, 41 кв.м., с видом на море в кондоминиуме ВИПКарон. Апартаменты в жило…
Студия 1 комнатав Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 2/8 Этаж
€ 103,763
Новая квартира-студия, 39,6 кв.м., с видом на море в кондоминиуме ВИПКарон. Апартаменты в жи…
Студия 1 комнатав Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 1/6 Этаж
€ 116,864
Новая квартира-студия, 44,2 кв.м., в кондоминиуме ВИПКарон. Апартаменты в жилом комплексе на…

Параметры недвижимости в Таиланде

с видом на горы
недорогая
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