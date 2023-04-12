Таиланд
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Таиланде
Новые дома в Таиланде
Все новостройки в Таиланде
15
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Таиланде
Жилая
Квартира в Таиланде
Кондо
Студия
Дом в Таиланде
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Таиланде
Элитная недвижимость в Таиланде
Найти агента в Таиланде
Агентства недвижимости в Таиланде
Агенты в Таиланде
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Таиланде
Отель
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Таиланде
Найти агента в Таиланде
Агентства недвижимости в Таиланде
Агенты в Таиланде
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Таиланде
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Таиланд
Купить недвижимость с видом на море в Таиланде
квартиры
1384
дома
1642
Очистить
606 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 Количество комнат
4 ванных комнат
399 м²
Количество этажей 1
€ 422,968
Добро пожаловать в райский уголок на земле! Откройте для себя наши шикарные виллы где криста…
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 Количество комнат
4 ванных комнат
926 м²
Количество этажей 2
€ 819,655
Добро пожаловать в райский уголок на земле! Откройте для себя наши шикарные виллы где криста…
Квартира 2 спальни
Пхукет, Таиланд
3 Количество комнат
1 ванных комнат
89 м²
5 Этаж
€ 329,498
Добро пожаловать в рай на земле! Наши квартиры на берегу моря в Таиланде предлагают незабыва…
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
4 Этаж
€ 216,006
Добро пожаловать в рай на земле! Наши квартиры на берегу моря в Таиланде предлагают незабыва…
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
26 м²
4/7 Этаж
€ 49,913
Готовы ли вы открыть дверь в сказочный мир, где каждый день является приключением? Где солнц…
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
23 м²
5/8 Этаж
€ 87,471
Знаете ли вы, как выглядит совершенство? Мы можем показать вам! Добро пожаловать в наш жилой…
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
5/8 Этаж
€ 188,869
Знаете ли вы, как выглядит совершенство? Мы можем показать вам! Добро пожаловать в наш жилой…
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
2 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
4/8 Этаж
€ 126,302
Добро пожаловать в роскошный жилой комплекс в Пхукете- вашем новом оазисе роскоши и комфорта…
Квартира 2 спальни
Пхукет, Таиланд
3 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
3/8 Этаж
€ 254,758
Добро пожаловать в роскошный жилой комплекс в Пхукете- вашем новом оазисе роскоши и комфорта…
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат
360 м²
€ 478,373
Автономный / не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-н…
Дом 10 спален
Пхукет, Таиланд
9 ванных комнат
Цена по запросу
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
37 м²
2/4 Этаж
€ 157,676
Дом 7 спален
Пхукет, Таиланд
8 ванных комнат
Количество этажей 3
Цена по запросу
Вилла Beyond расположена высоко на склоне горы. Из нее открывается панорамный вид на деревню…
Дом 6 спален
Пхукет, Таиланд
7 ванных комнат
Количество этажей 3
Цена по запросу
Вилла Beyond расположена высоко на склоне горы. Из нее открывается панорамный вид на деревню…
Дом 5 спален
Бан Ката, Таиланд
7 ванных комнат
450 м²
Количество этажей 2
€ 4,869,620
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат
510 м²
€ 935,366
На склоне холма в Ко-Каеве с видом на город, пышной тропической зеленью и отдаленным видом н…
Вилла 6 спален
Пхукет, Таиланд
6 ванных комнат
950 м²
€ 1,202,613
RESALE. На склоне холма в небольшом закрытом сообществе, в 60 метрах от моря, открывается по…
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат
1 130 м²
€ 1,540,146
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат
1 186 м²
€ 1,901,732
Дом 5 спален
Пхукет, Таиланд
6 ванных комнат
939 м²
€ 1,813,059
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
60 м²
5/3 Этаж
€ 335,395
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
354 м²
3 Этаж
€ 3,198,950
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат
793 м²
€ 5,612,194
Вилла 4 спальни
Бан Ката, Таиланд
5 ванных комнат
1 586 м²
€ 2,111,254
RESALE. Полностью отремонтированная вилла со застроенной площадью 1074 кв.м на большом участ…
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат
863 м²
€ 1,683,658
RESALE. Расположенный на мысе прямо над морем между пляжами Ката и Ката Ной, в комплексе час…
Вилла 5 спален
Пхукет, Таиланд
6 ванных комнат
923 м²
€ 5,211,323
RESALE. Захватывающее и чрезвычайно завидное расположение вдоль Мили Миллионера, с потрясающ…
Вилла 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
160 м²
€ 448,975
RESALE. С частичным видом на море, расположенный на холмах над долиной Камала на западном по…
Дом 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
160 м²
Количество этажей 3
€ 448,975
Вилла Sauvage Kamala Hills Вилла Sauvage расположена на холмах над долиной Камала на западно…
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
417 м²
€ 2,562,902
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
417 м²
€ 2,402,553
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
21
Регионы с недвижимостью на продажу
Пхукет
Пхукет
Патонг
Чонбури
Паттайя
Кату
Кхок Клой
Ko Samui
Пхангнга
Сураттани
Тхай Меанг
Параметры недвижимости в Таиланде
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты