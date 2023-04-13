Купить вилла в Пхукет, Таиланд

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1 074 объекта найдено
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Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 Количество комнат
4 ванных комнат
399 м²
Количество этажей 1
€ 422,968
Добро пожаловать в райский уголок на земле! Откройте для себя наши шикарные виллы где криста…
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 Количество комнат
4 ванных комнат
926 м²
Количество этажей 2
€ 819,655
Добро пожаловать в райский уголок на земле! Откройте для себя наши шикарные виллы где криста…
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат
324 м²
€ 585,272
Скрытая жемчужина, предлагающая спокойное, приятное и устойчивое убежище среди природы, идеа…
Вилла 3 спальни
Патонг, Таиланд
4 Количество комнат
3 ванных комнат
238 м²
1/2 Этаж
€ 282,126
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат
360 м²
€ 478,373
Автономный / не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-н…
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
528 м²
€ 601,306
RESALE. Цена снижена с THB24,5 млн до THB22,5 млн. Отремонтированный в 2022 году, прекрасный…
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
6 ванных комнат
340 м²
€ 748,292
RESALE. Красиво отремонтированный современный дом с отличным кинотеатром, площадкой для барб…
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
620 м²
€ 1,175,888
RESALE. Фантастическая возможность приобрести красивый дом прямо у озера в главном месте Пху…
Вилла 5 спален
Патонг, Таиланд
6 Количество комнат
3 ванных комнат
345 м²
1/2 Этаж
€ 250,807
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
620 м²
€ 905,968
RESALE. Большой 2-х этажный семейный дом, настоящий оазис, с множеством открытых пространств…
Вилла 5 спален
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат
650 м²
€ 1,068,989
RESALE. Роскошный жилой комплекс, расположенный на склоне холма в 5 минутах от пляжа Лайан, …
Вилла 5 спален
Пхукет, Таиланд
6 ванных комнат
420 м²
€ 895,279
RESALE. Фантастическая возможность приобрести большой современный семейный дом у мотивирован…
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат
510 м²
€ 935,366
На склоне холма в Ко-Каеве с видом на город, пышной тропической зеленью и отдаленным видом н…
Вилла 6 спален
Пхукет, Таиланд
6 ванных комнат
950 м²
€ 1,202,613
RESALE. На склоне холма в небольшом закрытом сообществе, в 60 метрах от моря, открывается по…
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
489 м²
€ 810,477
Семейный дом в безопасном и закрытом поместье, в хорошем месте, в 10 минутах езды от Междуна…
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
23 281 м²
€ 400,871
Вилла с умным домашним бассейном в самом сердце перспективного района Пасак в Чернг Талай, в…
Вилла 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
140 м²
Цена по запросу
RESALE. Полностью отремонтированная, полностью меблированная вилла с красивым открытым прост…
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 Количество комнат
3 ванных комнат
242 м²
Количество этажей 2
€ 276,506
Удобно расположенный всего в 10 минутах от аэропорта Пхукета и в 3 километрах от потрясающег…
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
659 м²
€ 372,810
RESALE. Четыре одноэтажных современных павильона в балийском стиле, расположенных в форме бу…
Вилла 5 спален
Пхукет, Таиланд
7 ванных комнат
480 м²
€ 668,118
RESALE. Расположенный в 100 метрах от пляжа Раваи в бутик-отели, состоящем всего из 9 тайско…
Вилла 4 спальни
Бан Ката, Таиланд
5 ванных комнат
1 586 м²
€ 2,111,254
RESALE. Полностью отремонтированная вилла со застроенной площадью 1074 кв.м на большом участ…
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат
863 м²
€ 1,683,658
RESALE. Расположенный на мысе прямо над морем между пляжами Ката и Ката Ной, в комплексе час…
Вилла 5 спален
Пхукет, Таиланд
6 ванных комнат
923 м²
€ 5,211,323
RESALE. Захватывающее и чрезвычайно завидное расположение вдоль Мили Миллионера, с потрясающ…
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
215 м²
€ 494,408
RESALE. В отличном месте и недавно отремонтированный, чтобы включить 4-й номер, который в на…
Вилла 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
160 м²
€ 448,975
RESALE. С частичным видом на море, расположенный на холмах над долиной Камала на западном по…
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
150 м²
€ 440,958
Перепродажа. Балийская планировка, индивидуально разработанная и оснащенная современными инт…
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 Количество комнат
5 ванных комнат
694 м²
1/1 Этаж
€ 944,141
Эта роскошная вилла окружена миром тщательно спланированной среды, которая включает в себя м…
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат
41 630 м²
€ 534,495
Эта вилла, красиво расположенная на застроенной площади площадью 416 кв. М, представляет соб…
Вилла 5 спален
Пхукет, Таиланд
6 ванных комнат
350 м²
€ 587,944
Отремонтированный в 2023 году, полностью меблированный и готовый к заселению со спальнями с …
Вилла 8 спален
Пхукет, Таиланд
9 ванных комнат
1 600 м²
€ 7,015,242
Непревзойденное расположение вдоль знаменитого мыса Камала на Миле Миллионеров ’, демонстрир…
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