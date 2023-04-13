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Купить таунхаус с видом на море в Пхукет, Таиланд

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Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд

с бассейном
недорогая
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