Таиланд
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Таиланде
Новые дома в Таиланде
Все новостройки в Таиланде
15
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Таиланде
Жилая
Квартира в Таиланде
Кондо
Студия
Дом в Таиланде
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Таиланде
Элитная недвижимость в Таиланде
Найти агента в Таиланде
Агентства недвижимости в Таиланде
Агенты в Таиланде
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Таиланде
Отель
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Таиланде
Найти агента в Таиланде
Агентства недвижимости в Таиланде
Агенты в Таиланде
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Таиланде
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Таиланд
Пхукет
Таунхаусы
Купить таунхаус возле озера в Пхукет, Таиланд
Таунхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
45 м²
5/7 Этаж
€ 138,969
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,456,531
Уникальная вилла с панорамным видом на океан и горы расположена в высококлассном курорте Ind…
Дом 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
240 м²
Количество этажей 8
€ 506,701
Panora Villas éto roskoshný rezidentiy s уникального инфраструктурной большого компало, расп…
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
740 м²
Количество этажей 1
€ 505,097
Вилья виджана в духе ненавязчивой элегантности. Внутренний двор с тропиченским додаритом Вам…
Вилла 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
210 м²
€ 333,825
Естественно обозначенное 'сезонное' озеро позволило создание действительно замечательного р…
Квартира 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
115 м²
€ 130,951
ПЕРЕПРОДАЖА. Доступная квартира с 2 спальнями, полностью меблированная, с видом на горы, …
Квартира 2 комнаты
Пхукет, Таиланд
2 Количество комнат
37 м²
€ 75,289
Таиланд остров Пхукет Квартиры в 900м от пляжа …
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
550 м²
€ 1,116,829
LAY6719: 10-й этап одного из самых успешных разработчиков на Пхукете. Это новый масштабный п…
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
27 м²
6/8 Этаж
€ 80,174
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
57 м²
€ 212,564
SUR5216: Кондоминиум реализован как современный жилой комплекс с развитой системой удобств. …
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
403 м²
€ 451,648
Первая, и единственная, современная марокканская вдохновенная роскошная вилла бассейна в Пх…
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
230 м²
€ 451,056
LAY4596: За прошедшие годы мы столкнулись с несколькими запросами, такими как «нам не нужно …
Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты