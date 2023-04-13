Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Пхукет
  4. Таунхаусы

Купить таунхаус в Пхукет, Таиланд

Таунхаус В архив
Очистить
6 объектов найдено
Таунхаус 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Таунхаус 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 170 м² Количество этажей 2
€ 414,233
Таунхаус 3 спальнив Бан Ката, Таиланд
Таунхаус 3 спальни
Бан Ката, Таиланд
4 ванных комнат 300 м² Количество этажей 3
€ 1,401,456
Это уникальное свойство недалеко от моря и в то же время хорошего качества. Яркая, современн…
Таунхаус 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Таунхаус 2 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 232 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
На первом этаже таункхауса расположена просторная гостина, общеобостью обоудованя. На вторм …
Таунхаус 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Таунхаус 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат 170 м² Количество этажей 3
€ 240,523
Таунхаус в парке Лагуна является идеальным домом для небольшой семьи со спальнями и ванными …
Таунхаус 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Таунхаус 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 Количество комнат 3 ванных комнат 173 м² Количество этажей 3
€ 327,271
Таунхаус на Пхукете • Сдача: 2015 г. • До моря: 800 м • Спальни: 2-3 • Ванные: 3 • Жил…
Таунхаус 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Таунхаус 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 Количество комнат 3 ванных комнат 173 м² Количество этажей 3
€ 327,271
Таунхаус на Пхукете • Сдача: 2015 г. • До моря: 800 м • Спальни: 2-3 • Ванные: 3 • Ж…

Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти