Таиланд
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Таиланде
Новые дома в Таиланде
Все новостройки в Таиланде
15
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Таиланде
Жилая
Квартира в Таиланде
Кондо
Студия
Дом в Таиланде
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Таиланде
Элитная недвижимость в Таиланде
Найти агента в Таиланде
Агентства недвижимости в Таиланде
Агенты в Таиланде
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Таиланде
Отель
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Таиланде
Найти агента в Таиланде
Агентства недвижимости в Таиланде
Агенты в Таиланде
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Таиланде
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Таиланд
Пхукет
Купить недвижимость с бассейном в Пхукет, Таиланд
Патонг
86
Кату
14
Кхок Клой
12
Очистить
610 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат
487 м²
Количество этажей 2
€ 878,843
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат
487 м²
Количество этажей 2
€ 877,507
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
480 м²
Количество этажей 2
€ 587,944
Вилла является частью -star Angsana Villas Resort. Двухэтажная частная вилла сочетает в себе…
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат
487 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
212 м²
3/3 Этаж
€ 505,097
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
120 м²
2/3 Этаж
€ 173,711
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
186 м²
Количество этажей 2
€ 586,608
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
412 м²
Количество этажей 2
€ 983,470
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
412 м²
Количество этажей 2
€ 738,939
Дом 5 спален
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат
541 м²
Количество этажей 2
€ 1,211,699
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
372 м²
Количество этажей 2
€ 387,642
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
372 м²
Количество этажей 2
€ 452,289
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
522 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Дом 10 спален
Пхукет, Таиланд
9 ванных комнат
Цена по запросу
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
306 м²
Количество этажей 2
€ 521,132
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
306 м²
Количество этажей 2
€ 427,596
Дом 5 спален
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
394 м²
Количество этажей 2
€ 665,446
Дом 5 спален
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
394 м²
Количество этажей 2
€ 905,968
Дом 7 спален
Пхукет, Таиланд
8 ванных комнат
Количество этажей 3
Цена по запросу
Вилла Beyond расположена высоко на склоне горы. Из нее открывается панорамный вид на деревню…
Дом 6 спален
Пхукет, Таиланд
7 ванных комнат
Количество этажей 3
Цена по запросу
Вилла Beyond расположена высоко на склоне горы. Из нее открывается панорамный вид на деревню…
Кондо
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
24 м²
1/7 Этаж
€ 116,146
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
35 м²
2/7 Этаж
€ 155,297
Кондо
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
25 м²
2/7 Этаж
€ 155,297
Дом 5 спален
Бан Ката, Таиланд
7 ванных комнат
450 м²
Количество этажей 2
€ 4,869,620
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
573 м²
Количество этажей 2
€ 1,024,714
Дом 5 спален
Пхукет, Таиланд
6 ванных комнат
751 м²
Количество этажей 2
€ 1,024,714
Дом 5 спален
Пхукет, Таиланд
6 ванных комнат
827 м²
Количество этажей 2
€ 1,550,564
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
373 м²
Количество этажей 2
€ 515,787
Дом 5 спален
Пхукет, Таиланд
6 ванных комнат
751 м²
Количество этажей 2
€ 1,331,496
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
104 м²
1/5 Этаж
€ 400,871
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
21
Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты