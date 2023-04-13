Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Пхукет
  4. Пентхаусы

Купить пентхаус с видом на море в Пхукет, Таиланд

Пентхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 3 450 м²
€ 90,864
Великолепный вид на океан перед вами и величественные горы позади. Расположенный на заповедн…
Квартира 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 2 660 м²
€ 60,425
СОДЕЙСТВУЮЩАЯ ЦЕНА! Уникальный комплекс с видом на океан, расположенный недалеко от пляжа Ла…
Вилла 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
280 м²
€ 368,362
NAI5495: Contemporary villa is in decoration of black and gold, attractively contrasts with …
Вилла 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 19 360 м²
€ 318,592
Расположенный всего несколько минут езды из Камала-Бич, Вилла также предлагает легкий досту…
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
60 м²
€ 74,829
KAT6416: Уютные апартаменты, расположенные в современном кондоминиуме с хорошей внутренней и…
Вилла 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
180 м²
€ 449,803
CHA6809: Полный комплекс вилл расположен в тихом районе Чалонг. Вилла предлагает потрясающий…
Вилла 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 260 м²
€ 427,596
RESALE. С видом на залив Чалонг из одного из лучших мест в этом комплексе из 16 вилл на холм…
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 41 м² 2/3 Этаж
€ 180,793
Комплекс расположен на первой линии самого тихого пляжа Пхукета на пляже Найянг. Всего будет…
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат 522 м² Количество этажей 2
€ 614,669
На первом этаже расположена гостина, кухня и кабинет. Кухни оснащена духовой печю, видяжной …
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
51 м²
€ 155,915
NAT6490: Всего 50 метров до пляжа! Гостиничные услуги и управление недвижимостью предоставля…
Вилла 5 спаленв Пхукет, Таиланд
Вилла 5 спален
Пхукет, Таиланд
400 м²
€ 726,701
SUR6259: A unique offer on the real estate market, a house with 5 floors, right in front of …
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат 671 м² Количество этажей 2
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти