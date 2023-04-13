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Купить пентхаус в Пхукет, Таиланд

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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Пентхаус 2 спальни
Пхукет, Таиланд
3 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 766,740
Пентхаус в построенном комплексе Бриллиант в районе пляжа Банг тао (800 метов) до пляжа. …

Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд

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