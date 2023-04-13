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Купить недвижимость возле озера в Пхукет, Таиланд

Патонг
86
Кату
14
Кхок Клой
12
66 объектов найдено
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат 480 м² Количество этажей 2
€ 587,944
Вилла является частью -star Angsana Villas Resort. Двухэтажная частная вилла сочетает в себе…
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 120 м² 2/3 Этаж
€ 173,711
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 71 м² 2/7 Этаж
€ 305,330
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 75 м² 7/7 Этаж
€ 358,913
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 75 м² 7/3 Этаж
€ 465,812
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 60 м² 4/7 Этаж
€ 301,722
Вот новый кондоминиум мирового класса в Laguna Resort от давно созданной Banyan Tree Group, …
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 35 м² 4/3 Этаж
€ 182,530
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 40 м² 5/3 Этаж
€ 219,143
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 56 м² 7/3 Этаж
€ 347,422
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 52 м² 4/7 Этаж
€ 255,756
Вот новый кондоминиум мирового класса в Laguna Resort от давно созданной Banyan Tree Group, …
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 312 м² 2/3 Этаж
€ 1,603,484
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 312 м² 2/3 Этаж
Цена по запросу
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат 671 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 75 м² 7/7 Этаж
€ 400,871
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат 502 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 65 м² 4/6 Этаж
€ 320,697
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 62 м² 4/6 Этаж
€ 307,334
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 75 м² 2/7 Этаж
€ 307,334
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 75 м² 2/7 Этаж
Цена по запросу
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 229 м² 2/3 Этаж
€ 1,656,933
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 229 м² 2/3 Этаж
Цена по запросу
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 62 м² 3/6 Этаж
€ 267,247
Кондо 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 339 м² 2/3 Этаж
Цена по запросу
Уникальная резиденция с тремя спальнями, уникальным видом на лагуну и собственным бассейном,…
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат 502 м² Количество этажей 2
€ 721,568
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 694,843
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 1 000 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
На первом этаже двухэтажной виллы есть терраса с частным бассейном, открытая столовая, гости…
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 1/3 Этаж
€ 267,247
Кондо 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 339 м² 2/3 Этаж
Цена по запросу
Уникальная тройная редакция с неповторим видом на лагуньют бсашейн в мекрах от лучшего. Здеш…
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 497 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Дом 5 спаленв Пхукет, Таиланд
Дом 5 спален
Пхукет, Таиланд
6 ванных комнат 1 541 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Комфортабельная вилла с ухоженным садом всего в метрах от пляжа Сурин. Вилла расположена в …

Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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