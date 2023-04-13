Купить недвижимость возле озера в Пхукет, Таиланд

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66 объектов найдено
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Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
480 м²
Количество этажей 2
€ 587,944
Вилла является частью -star Angsana Villas Resort. Двухэтажная частная вилла сочетает в себе…
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
120 м²
2/3 Этаж
€ 173,711
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
71 м²
2/7 Этаж
€ 305,330
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
75 м²
7/7 Этаж
€ 358,913
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
75 м²
7/3 Этаж
€ 465,812
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
60 м²
4/7 Этаж
€ 301,722
Вот новый кондоминиум мирового класса в Laguna Resort от давно созданной Banyan Tree Group, …
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
35 м²
4/3 Этаж
€ 182,530
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
40 м²
5/3 Этаж
€ 219,143
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
56 м²
7/3 Этаж
€ 347,422
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
52 м²
4/7 Этаж
€ 255,756
Вот новый кондоминиум мирового класса в Laguna Resort от давно созданной Banyan Tree Group, …
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
312 м²
2/3 Этаж
€ 1,603,484
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
312 м²
2/3 Этаж
Цена по запросу
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат
671 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
75 м²
7/7 Этаж
€ 400,871
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
502 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
65 м²
4/6 Этаж
€ 320,697
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
62 м²
4/6 Этаж
€ 307,334
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
75 м²
2/7 Этаж
€ 307,334
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
75 м²
2/7 Этаж
Цена по запросу
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
229 м²
2/3 Этаж
€ 1,656,933
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
229 м²
2/3 Этаж
Цена по запросу
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
62 м²
3/6 Этаж
€ 267,247
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
339 м²
2/3 Этаж
Цена по запросу
Уникальная резиденция с тремя спальнями, уникальным видом на лагуну и собственным бассейном,…
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
502 м²
Количество этажей 2
€ 721,568
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 694,843
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
1 000 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
На первом этаже двухэтажной виллы есть терраса с частным бассейном, открытая столовая, гости…
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
1/3 Этаж
€ 267,247
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
339 м²
2/3 Этаж
Цена по запросу
Уникальная тройная редакция с неповторим видом на лагуньют бсашейн в мекрах от лучшего. Здеш…
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
497 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Дом 5 спален
Пхукет, Таиланд
6 ванных комнат
1 541 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Комфортабельная вилла с ухоженным садом всего в метрах от пляжа Сурин. Вилла расположена в …
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