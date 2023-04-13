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Купить дом возле озера в Пхукет, Таиланд

Патонг
19
Кхок Клой
12
Кату
9
19 объектов найдено
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат 480 м² Количество этажей 2
€ 587,944
Вилла является частью -star Angsana Villas Resort. Двухэтажная частная вилла сочетает в себе…
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат 671 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат 502 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат 502 м² Количество этажей 2
€ 721,568
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 694,843
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 1 000 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
На первом этаже двухэтажной виллы есть терраса с частным бассейном, открытая столовая, гости…
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 497 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Дом 5 спаленв Пхукет, Таиланд
Дом 5 спален
Пхукет, Таиланд
6 ванных комнат 1 541 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Комфортабельная вилла с ухоженным садом всего в метрах от пляжа Сурин. Вилла расположена в …
Дом 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 450 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
На первом этаже расположена просторная гостина и кухня. Кухни оснащена духовой печю, видяжно…
Дом 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 450 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
На первом этаже расположена просторная гостина и кухня. Кухни оснащена духовой печю, видяжно…
Дом 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 480 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
На первом этаже расположена просторная гостина и кухня. Кухни оснащена духовой печю, видяжно…
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат 560 м² Количество этажей 2
€ 1,202,613
Вилла является частью -star Angsana Villas Resort. Двухэтажная частная вилла сочетает в себе…
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,068,989
В доме в престижных домах Laguna есть большой балкон с видом на самую широкую часть небольшо…
Дом 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат 480 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Уютная зона в скоме крупном княжество, в общем, в целом. На территории Лагуны находьях такке…
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат 1 600 м² Количество этажей 2
€ 1,122,439
Утны дом с одним из семых великолепных видов в Лагуне на коле и гольф поле. Дом отдыха Лагун…
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 950 м² Количество этажей 2
€ 1,202,613
Народный дом в престижном Laguna Homes имет болгарский сад на воде. Он охражен ландшафтным с…
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат 671 м² Количество этажей 2
€ 1,087,697
Комплекс состояший из новов резиденций с личными бассейнами дисложенно расположен вокруг из …
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 494,408
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 350 м² Количество этажей 2
€ 507,770

Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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