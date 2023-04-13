Купить дом в Пхукет, Таиланд

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1 609 объектов найдено
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Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат
487 м²
Количество этажей 2
€ 878,843
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат
487 м²
Количество этажей 2
€ 877,507
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 Количество комнат
4 ванных комнат
399 м²
Количество этажей 1
€ 422,968
Добро пожаловать в райский уголок на земле! Откройте для себя наши шикарные виллы где криста…
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 Количество комнат
4 ванных комнат
926 м²
Количество этажей 2
€ 819,655
Добро пожаловать в райский уголок на земле! Откройте для себя наши шикарные виллы где криста…
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
480 м²
Количество этажей 2
€ 587,944
Вилла является частью -star Angsana Villas Resort. Двухэтажная частная вилла сочетает в себе…
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат
487 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат
324 м²
€ 585,272
Скрытая жемчужина, предлагающая спокойное, приятное и устойчивое убежище среди природы, идеа…
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
186 м²
Количество этажей 2
€ 586,608
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
412 м²
Количество этажей 2
€ 983,470
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
412 м²
Количество этажей 2
€ 738,939
Дом 5 спален
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат
541 м²
Количество этажей 2
€ 1,211,699
Вилла 3 спальни
Патонг, Таиланд
4 Количество комнат
3 ванных комнат
238 м²
1/2 Этаж
€ 282,126
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат
360 м²
€ 478,373
Автономный / не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-н…
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
528 м²
€ 601,306
RESALE. Цена снижена с THB24,5 млн до THB22,5 млн. Отремонтированный в 2022 году, прекрасный…
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
372 м²
Количество этажей 2
€ 387,642
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
372 м²
Количество этажей 2
€ 452,289
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
522 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Дом 10 спален
Пхукет, Таиланд
9 ванных комнат
Цена по запросу
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
306 м²
Количество этажей 2
€ 521,132
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
306 м²
Количество этажей 2
€ 427,596
Дом 5 спален
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
394 м²
Количество этажей 2
€ 665,446
Дом 5 спален
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
394 м²
Количество этажей 2
€ 905,968
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
6 ванных комнат
340 м²
€ 748,292
RESALE. Красиво отремонтированный современный дом с отличным кинотеатром, площадкой для барб…
Дом 6 спален
Пхукет, Таиланд
6 ванных комнат
981 м²
Количество этажей 3
Цена по запросу
Дом 7 спален
Пхукет, Таиланд
8 ванных комнат
Количество этажей 3
Цена по запросу
Вилла Beyond расположена высоко на склоне горы. Из нее открывается панорамный вид на деревню…
Дом 6 спален
Пхукет, Таиланд
7 ванных комнат
Количество этажей 3
Цена по запросу
Вилла Beyond расположена высоко на склоне горы. Из нее открывается панорамный вид на деревню…
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
620 м²
€ 1,175,888
RESALE. Фантастическая возможность приобрести красивый дом прямо у озера в главном месте Пху…
Вилла 5 спален
Патонг, Таиланд
6 Количество комнат
3 ванных комнат
345 м²
1/2 Этаж
€ 250,807
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 5 спален
Бан Ката, Таиланд
7 ванных комнат
450 м²
Количество этажей 2
€ 4,869,620
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
620 м²
€ 905,968
RESALE. Большой 2-х этажный семейный дом, настоящий оазис, с множеством открытых пространств…
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Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд
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