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Купить коттедж с бассейном в Пхукет, Таиланд

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Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд

с видом на океан
недорогая
элитное
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