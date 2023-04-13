Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Пхукет
  4. Коттеджи

Купить коттедж с видом на горы в Пхукет, Таиланд

Коттедж В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
209 м²
€ 360,845
RAW6565: Частная вилла с бассейном расположена в безопасном поместье в самом центре Най Харн…
Вилла 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 200 м²
Цена по запросу
RESALE . В тихом месте, на возвышенности, с хорошим видом на сад и близлежащие горы и прямо …
Дом 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 300 м² Количество этажей 1
€ 291,032
Spanning , кв.м. недвижимости, Вилла расположена в тихом восточном побережье Пхукета. Страте…
Дом 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 228 м² Количество этажей 1
€ 347,422
Квартира 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Квартира 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 126 м²
€ 237,850
ПЕРЕПРОДАЖА. Потрясающий вид на море будет приветствовать Вас сразу же, когда Вы войдете …
Кондов Пхукет, Таиланд
Кондо
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 27 м² 1/8 Этаж
€ 87,310
Новый исторический совет на княжество Найхарн, прайкт народный язык, прайот с народным языко…
Квартира 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 8
€ 88,240
Резиденции с шикарным видом у океана • Сдача: Середина 2022 г. • До моря: 500 м • Спал…
Виллав Пхукет, Таиланд
Вилла
Пхукет, Таиланд
650 м²
€ 952,229
PHU4070: This 3 bedrooms house is located in Phuket town, in Soi Thorraneethong, about 500 m…
Дом 5 спаленв Пхукет, Таиланд
Дом 5 спален
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат 728 м² Количество этажей 3
€ 5,318,222
Операционные проктарошны проэкт из элитных вил с видом на Андаманское море. Проект номиниров…
Кондо 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 4 спальни
Пхукет, Таиланд
375 м²
€ 548,785
MAI5807: This amazing 4-bedroom apartment with a total area of 375 sq.m. is located in a lux…
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
36 м²
€ 90,838
SUR6475: Apartment for sale with mountain views. Located in a new condominium on Surin Beach…
Квартира 3 спальнив Патонг, Таиланд
Квартира 3 спальни
Патонг, Таиланд
6 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м² 1/2 Этаж
€ 358,942
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд

с видом на океан
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти