Студия 1 спальня с Вид на жительство и гражданство Пхукет, Таиланд 1 Количество комнат 1 ванных комнат 3 300 м² 8/8 Этаж

€ 133,269

ЭКО ДРУЖЕСТВЕННО КОНЦЕПЦИЯ Почему это важно для нас Каждые 1,2 секунды люди уничтожают лесну…